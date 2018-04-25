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Р.Перри в Вильнюсе опроверг сообщения об отставке

Photo by Gage Skidmore on Foter.com / CC BY-SA

Находящийся с визитом в Литве секретарь по вопросам энергетики США Рик Перри в понедельник опроверг сообщения СМИ о том, что в ближайшее время он может уйти с занимаемого поста. 

«О том, что я покидаю Департамент энергетики, они пишут уже как минимум последние девять месяцев. Однажды, возможно они и будут правы, но не сегодня, не завтра, и не в следующем месяце», – сказал журналистам Р. Перри в Вильнюсе.

На пресс-конференции в Вильнюсе Р. Перри также подтвердил, что призывал президента США Дональда Трампа общаться с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку для США важна энергетическая независимость Украины и условия для инвестиций.  

«Я не раз просил президента: господин президент, как интересам США, так и Украины, отвечало бы ваше общение с президентом Украины, чтобы вы обсуждали возможности», – сказал Р. Перри.

Состоявшая в июле телефонная беседа Д. Трампа и В. Зеленского стала поводом для оппонирующих демократов инициировать процедуру импичмента в отношении Д. Трампа.

Демократы заявляют, что Д. Трамп оказывал ненадлежащее давление на президента Украины в вопросе расследования деятельности семьи политического оппонента Д. Трампа — Джо Байдена. Д. Трамп эти обвинения категорически отметает, а инициативу импичмента называет подготовкой к перевороту. 

BNS
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