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Литва попадает в 10 стран, где люди работают больше всего

  • Фото pixabay.com

Международное исследование Организации экономического сотрудничества и развития показало, что Литва попадает в 10 стран, где люди работают больше всего, – в среднем житель Литвы проводит на работе 1885 часов, в Латвии — 1910, в Эстонии – 1855 часов. Между тем жители Швеции работают 1621 ч. в год, Швейцарии – 1590, Бельгии – 1551 ч. В Дании рабочая неделя уже давно составляет 37 ч., но ее хотят сократить до 30 ч. Представители Дании предлагали перенять этот опыт и Литве.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

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