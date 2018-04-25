Работа e.sveikata должна быть восстановлена за сутки, рецепты будут выписываться от руки

Nuotrauka BFL/ Saulius Žiūra

Работа системы электронного здравоохранения e.sveikata в Литве должна быть восстановлена в течение суток, сказал на пресс-конференции во вторник министр экономики и инноваций Римантас Синкявичюс.

Из-за перебоев в работе e.sveikata рецепты врачи временно будут выписывать рецепты от руки.

«Из-за прорыва трубы была залита серверная Реестрового центра. Данные в сохранности, они никуда не делись. Вся связт или восстановлена, или восстанавливается. Самое плохое положение — с e.sveikata. Видимо, в течение суток эта связь будет восстановлена», — сказал министр.

Вице-министр здравоохранения Кристина Гаруолене сказала, что сейчас подготовлены рекомендации по организации работы для лечебных учреждений, которые будут вывешены на сайте Минздрава и на сайте Государственной больничной кассы. «Все мы понимаем, что самая большая неразбериха возникнет при приобретении лекарств, так как все лекарства фактически выписываются электронным способом», — сказала вице-министр.

По ее словам, главная задача сейчас — обеспечить, чтобы лекарства смогли приобрести те люди, которым они необходимы. К. Гаруолене отметила, что в правовых актах предусмотрена возможность в исключительных случаях использовать бумажные рецепты.

Как сказал глава Реестрового центра Саулюс Урбонавичюс, все беды с электронным здравоохранением возникли по причине «масштабнлсти, объемов и размера» этой системы.

О том, что из-за ливня начались перебои в работе Реестрового центра, где серверная была залита водой, стало известно в понедельник вечером.