Работники санатория Belorus вручили петицию президенту

По словам представителя, президент во вторник подписал поправки к законам О занятости и О гарантиях работникам, согласно которым, из-за санкций санаторий лишится субсидий, а увольняющиеся из него работники получат целевые выплаты.

«Подписывая закон, президент принял во внимание то, что поправки к закону проводят в жизнь принципиальную установку, что Литовское государство не может финансировать предприятие или учреждение, к которому применены международные финансовые санкции», — сказала представитель президента.

«Вместе с тем президент убежден, что применение санкций ЕС к белорусскому режиму не должно ухудшить положение граждан или предприятий Литвы», — сказала она.

Работники санатория вручили петицию президенту

Санаторий Belorus в среду сообщил, что президенту Г. Науседе была вручена петиция с подписями 371 работника предприятия, в ней содержится просьба наложить вето на эти поправки к законам.

Работники санатория также утверждают, что их не устраивает целевая выплата и они не намерены увольняться из санатория.

Представитель президента К. Карницкайте подтвердила BNS, что петиция была получена во вторник.

Случай с санаторием Belorus — первый в истории Литвы случай, когда в отношении действующего в стране предприятия применены международные санкции. После их применения в середине декабря банк Swedbank заморозил счета санатория.

По данным Реестрового центра, санаторий Belorus принадлежит Управлению делами Президента Республики Беларусь. Его возглавляет Виктор Шейман.

ЕС в конце 2019 года ввел санкции для Главного хозйственного управления, которое подчинается непосредственно Управлению делами Президента Республики Беларусь.

Сам В. Шейман включен в санкционные списки ЕС более десяти лет назад.

Swedbank не детализирует, на каком точно основании было принято решение о замораживании счетов санатория.