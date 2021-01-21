Работники санатория Belorus вручили петицию президенту

Президент Литвы Гитанас Науседа на этой неделе подписал поправки к закону, предусматривающие целевые выплаты для работников затронутого санкциями Евросоюза (ЕС) санатория Belorus («Беларусь») в Друскининкай, однако офис президента утверждает, что это решает проблему лишь отчасти.
«Это, по мнению главы государства, решает проблему работников Belorus лишь отчасти. Поэтому президент считает, что сегодня особенно важен открытый и прозрачный социальный диалог правительства с работниками, работодателями, профсоюзами и самоуправлением», — сказала BNS в среду представитель президента Кристина Карницкайте.
«Также необходимо четкое системное решение правительства о будущем санатория Belorus и, если в обществе есть такая потребность — (нужно) ответить на вопросы о включении того или иного предприятия в санкционные списки», — добавила она.
По словам представителя, президент во вторник подписал поправки к законам О занятости и О гарантиях работникам, согласно которым, из-за санкций санаторий лишится субсидий, а увольняющиеся из него работники получат целевые выплаты.
«Подписывая закон, президент принял во внимание то, что поправки к закону проводят в жизнь принципиальную установку, что Литовское государство не может финансировать предприятие или учреждение, к которому применены международные финансовые санкции», — сказала представитель президента.
«Вместе с тем президент убежден, что применение санкций ЕС к белорусскому режиму не должно ухудшить положение граждан или предприятий Литвы», — сказала она.
Работники санатория вручили петицию президенту
Санаторий Belorus в среду сообщил, что президенту Г. Науседе была вручена петиция с подписями 371 работника предприятия, в ней содержится просьба наложить вето на эти поправки к законам.
Работники санатория также утверждают, что их не устраивает целевая выплата и они не намерены увольняться из санатория.
Представитель президента К. Карницкайте подтвердила BNS, что петиция была получена во вторник.
Случай с санаторием Belorus — первый в истории Литвы случай, когда в отношении действующего в стране предприятия применены международные санкции. После их применения в середине декабря банк Swedbank заморозил счета санатория.
По данным Реестрового центра, санаторий Belorus принадлежит Управлению делами Президента Республики Беларусь. Его возглавляет Виктор Шейман.
ЕС в конце 2019 года ввел санкции для Главного хозйственного управления, которое подчинается непосредственно Управлению делами Президента Республики Беларусь.
Сам В. Шейман включен в санкционные списки ЕС более десяти лет назад.
Swedbank не детализирует, на каком точно основании было принято решение о замораживании счетов санатория.