Ради безопасности отключат десятки лифтов

Nuotrauka BFL/ Šarūnas Mažeika

В этом году в Вильнюсе в многоквартирных домах планируют отключить 40 лифтов, которые представляют потенциальную угрозу жизни и здоровью людей. Больше всего таких лифтов – в домах в микрорайонах Жирмунай, Виршулишкес, Каролинишкес и Лаздинай.

Компания Baltijos liftai, которая отвечает за большую часть лифтов в столице, отмечает, что возраст 500 из них составляет 35–56 лет. Около 100 лифтов будут отключены в ближайшие несколько лет. А 40 отключат в этом году, если администраторы ничего не предпримут для улучшения их состояния. Производители лифтов устанавливают срок эксплуатации продолжительностью в 25 лет. Затем следует проводить экспертизу, ремонтировать или заменять лифт.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt