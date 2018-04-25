Расейняй обратится к правительству по поводу локального карантина

Самоуправление Расейнского района Литвы вместе с Министерством здравоохранения Литвы обратятся в правительство по поводу объявления локального карантина, информировал мэр Расейнского района Андрюс Баутронис.

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

«Мы поддерживаем предложение Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) о введении локального карантина», — сказал мэр BNS во вторник после заседания Комиссии по экстремальным ситуациям.

По словам А. Баутрониса, ввести локальный карантин предлагается на две недели. Во время карантина до полуночи будет сокращено время работы учреждений общественного питания, увеселительных заведений, будет ограничиваться поток людей в магазинах.

Ввести карантин предлагается с пятницы, окончательное решение должен принять кабмин.

Согласно данным Реестрового центра, показатель заболеваемости коронавирусом за последние две недели в Расейнском районе составил 1,1 тыс. на 100 тыс. жителей.