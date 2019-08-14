TOP,Сегодня в мире

Раскрыта древняя тайна царицы Клеопатры

Фото pixabay.com

Специалистам удалось воссоздать парфюм, которым возможно пользовалась легендарная царица 2 тысячи лет назад.

Ученые Гавайского университета в Маноа воссоздали запах древнеегипетских духов, которые были популярны и, вероятно, использовались царицей Клеопатрой две тысячи лет назад. Об этом сообщает The Times.

Во время раскопок на месте древнего города Тмуит археологи нашли руины дома парфюмера. Также среди развалин обнаружили сосуды с остатками духов.

Ученые провели химический анализ и узнали некоторые ингредиенты, что позволило воссоздать два известных с истории аромата — мендезианский и метопианский.

Предполагается, что этими парфюмами пользовалась царица Клеопатра.

В основе духов оказалась мирра — смола из деревьев семейства бурзеровые. Также в состав входили кардамон, оливковое масло и корица.

korrespondent.net

Последние новости

default image
В Эстонии освободят от подоходного налога пособие многодетным семьям

Подробнее...
default image
Визит Г.Науседы в Германию: пять важнейших тем

Подробнее...
default image
Литва отклоняет упреки Беларуси в связи с исключением ее компании из конкурса газопровода

Подробнее...
default image
Путин и Макрон обсудят Украину и "нормандский формат"

Подробнее...
default image
Президент Науседа полагает, что говорить с Путиным сейчас не о чем

Подробнее...
default image
Рецессия из-за торговой войны. Что ожидает Америку

Подробнее...
default image
В Новой Зеландии одобрили выплату зарплат в криптовалютах

Подробнее...
default image
Суд временно приостановил конкурс на покупку "умных" счетчиков за 150 млн евро

Подробнее...
default image
Раскрыта древняя тайна царицы Клеопатры

Подробнее...
default image
Президент: визит В. Синкявичюса в Брюссель превзошел ожидания

Подробнее...
default image
Дипломаты советуют литовцам в неспокойном Гонконге быть осторожными

Подробнее...
default image
В Бельгии теперь нужна лицензия, чтобы кормить котов

Подробнее...
default image
Четверть населения мира испытывает чрезвычайный дефицит воды

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс американскому конгрессмену акцентировал угрозу Островецкой АЭС

Подробнее...
default image
В 11 муниципалитетах создаются кабинеты помощи наркоманам

Подробнее...
default image
Власти США ужесточат правила выдачи грин-карт мигрантам, живущим на пособия

Подробнее...
default image
Баскетболист Р. Алиев оказался под судом за незаконное подключение к аккаунтам бывшей жены

Подробнее...
default image
В Литве намерены отказаться от обычных SIM-карт

Подробнее...
default image
Amazon учреждает дочернее предприятие в Эстонии

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс хочет назначить послом в Канаде своего заместителя Д.Скусявичюса

Подробнее...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.