Суд временно приостановил конкурс на покупку «умных» счетчиков за 150 млн евро

Фото из открытых источников

🔊 Воспроизвести

В Литве суд временно приостановил объявленный электро- и газораспределительной компанией Energijos skirstymo operatorius (ESO) конкурс на покупку «умных» счетчиков электричества стоимостью примерно 150 млн евро и решений в сфере информационных технологий (ИТ).

Вильнюсский окружной суд (ВОС) принял решение по просьбе итальянской компании Terranova в минувшую пятницу, показывают данные Liteko.

«Суд решил, что если не применить временные меры защиты, то будет ущемлен общественный интерес, связанный с честной конкуренцией и надлежащим и эффективным использованием государственных средств», – сообщила BNS представитель суда Лина Немейкайте.

Как сообщает ESO, компания, название которой она не приводит, подала заявку не через центральную систему конкурсных закупок, а также по истечении сроков, однако она стремится доказать, что выполняла требования правовых актов и конкурса.

Компания планирует приобрести около 1,2 млн интеллектуальных счетчиков и всю необходимую для них инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что стоимость всего проекта, в рамках которого намечается приобрести и оборудовать около 1,76 млн счетчиков, составляет порядка 219 млн евро, однако в июне ESO объявила, что на первом этапе намечается приобрести примерно на 0,5 млн счетчиков меньше, и инвестиции будут на 50-70 млн евро меньше.

Внедрение счетчиков планировалось начать в четвертом квартале 2020 года и завершить до конца 2023 года.

Последние новости