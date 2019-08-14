TOP,Новости,Экономика

Суд временно приостановил конкурс на покупку «умных» счетчиков за 150 млн евро

Фото из открытых источников

В Литве суд временно приостановил объявленный электро- и газораспределительной компанией Energijos skirstymo operatorius (ESO) конкурс на покупку «умных» счетчиков электричества стоимостью примерно 150 млн евро и решений в сфере информационных технологий (ИТ).

Вильнюсский окружной суд (ВОС) принял решение по просьбе итальянской компании Terranova в минувшую пятницу, показывают данные Liteko.

«Суд решил, что если не применить временные меры защиты, то будет ущемлен общественный интерес, связанный с честной конкуренцией и надлежащим и эффективным использованием государственных средств», – сообщила BNS представитель суда Лина Немейкайте.

Как сообщает ESO, компания, название которой она не приводит, подала заявку не через центральную систему конкурсных закупок, а также по истечении сроков, однако она стремится доказать, что выполняла требования правовых актов и конкурса.

Компания планирует приобрести около 1,2 млн интеллектуальных счетчиков и всю необходимую для них инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что стоимость всего проекта, в рамках которого намечается приобрести и оборудовать около 1,76 млн счетчиков, составляет порядка 219 млн евро, однако в июне ESO объявила, что на первом этапе намечается приобрести примерно на 0,5 млн счетчиков меньше, и инвестиции будут на 50-70 млн евро меньше.

Внедрение счетчиков планировалось начать в четвертом квартале 2020 года и завершить до конца 2023 года.

BNS

Последние новости

default image
В Эстонии освободят от подоходного налога пособие многодетным семьям

Подробнее...
default image
Визит Г.Науседы в Германию: пять важнейших тем

Подробнее...
default image
Литва отклоняет упреки Беларуси в связи с исключением ее компании из конкурса газопровода

Подробнее...
default image
Путин и Макрон обсудят Украину и "нормандский формат"

Подробнее...
default image
Президент Науседа полагает, что говорить с Путиным сейчас не о чем

Подробнее...
default image
Рецессия из-за торговой войны. Что ожидает Америку

Подробнее...
default image
В Новой Зеландии одобрили выплату зарплат в криптовалютах

Подробнее...
default image
Суд временно приостановил конкурс на покупку "умных" счетчиков за 150 млн евро

Подробнее...
default image
Раскрыта древняя тайна царицы Клеопатры

Подробнее...
default image
Президент: визит В. Синкявичюса в Брюссель превзошел ожидания

Подробнее...
default image
Дипломаты советуют литовцам в неспокойном Гонконге быть осторожными

Подробнее...
default image
В Бельгии теперь нужна лицензия, чтобы кормить котов

Подробнее...
default image
Четверть населения мира испытывает чрезвычайный дефицит воды

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс американскому конгрессмену акцентировал угрозу Островецкой АЭС

Подробнее...
default image
В 11 муниципалитетах создаются кабинеты помощи наркоманам

Подробнее...
default image
Власти США ужесточат правила выдачи грин-карт мигрантам, живущим на пособия

Подробнее...
default image
Баскетболист Р. Алиев оказался под судом за незаконное подключение к аккаунтам бывшей жены

Подробнее...
default image
В Литве намерены отказаться от обычных SIM-карт

Подробнее...
default image
Amazon учреждает дочернее предприятие в Эстонии

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс хочет назначить послом в Канаде своего заместителя Д.Скусявичюса

Подробнее...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.