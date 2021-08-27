Расходы на подготовку к учебному году

Внедрение дистанционного обучения в середине учебного года потребовало от многих родителей инвестирования в лучший интернет, компьютеры и их аксессуары, улучшение рабочего места, электронные задачники, но, поспешив купить форму или одежду для физкультуры, они потратили впустую часть семейного бюджета – дети быстро выросли, так что этой осенью уже нужны новые.

Таким образом, считает представитель Swedbank, многим пришлось не только готовить детей к учебному году в надежде на традиционное обучение, но и делать дополнительные инвестиции для обеспечения качественного дистанционного образования. С другой стороны, дети были дома, поэтому не приходилось платить за дополнительное питание, продленку, кружки. Вероятность сэкономить за счет подготовки к школе незначительна из-за того, что доходы семьи в целом могли упасть в результате того, что один из родителей продолжал ухаживать за детьми, брал отпуска по болезни или уходил в простой.

Дороже всего подготовить к школе первоклассника

По данным финансового института Swedbank, подготовка первоклассника к школе стоит не менее 250–300 евро. Дороже всего — около 100 евро – стоит школьная форма. От 50 до 100 евро, в зависимости от возраста ребенка, обойдутся канцелярские товары, в том числе рюкзак. Тетради для заданий стоят около 50 евро, столько же — спортивная одежда. Различные дополнительные расходы на кружки зависят от возраста ребенка и возможностей семьи.

Подсчитать затраты родителей на старших детей сложно, так как одним останется только пополнить свой арсенал тетрадями для заданий, другим нужно будет обновить одежду и спортивную экипировку, но как минимум 100 евро на подготовку к школе действительно понадобится для каждой семьи.

Несколько сотен евро, особенно если в семье не один ребенок школьного возраста, могут стать испытанием для семейного бюджета, отмечает эксперт банка. Чтобы не потратить деньги зря, важно перед покупкой проверить остатки канцелярских принадлежностей — ведь ножницы, принадлежности для рисования или пенал можно использовать долгие годы. К тому же в начале сентября будут еще большие распродажи, так что не нужно торопиться за тетрадками на весь год.

Еще один совет — составьте список необходимых принадлежностей и заранее договоритесь с ребенком, что вы будете покупать только те, которые в него входят. Горы красочных тетрадей, ароматических ручек и всего прочего могут вскружить голову не только детям, но и родителям, поэтому только следование четкому плану поможет вам устоять перед соблазном.

Неторопливые смогут сэкономить

Правило «не торопитесь, тогда не потратите слишком много» распространяется на тех, кто покупает учебные принадлежности. На первых уроках учителя знакомят детей с учебниками и тетрадями, которые необходимо будет приобрести. Обычно соответствующие книжные магазины применяют скидки при покупке сразу для всего класса, поэтому важно дождаться совместного решения и с помощью учителя приобрести учебные материалы дешевле.

Аналогичная ситуация и с внеклассными занятиями. Если вы хотите попасть в баскетбольную школу или танцевальную академию как можно раньше, группы в школе могут предложить те же занятия по гораздо более низкой цене, а иногда и бесплатно. Поэтому, когда наступает сентябрь, важно ознакомиться с занятиями, проводимыми в школе, и только в том случае, если вы не найдете желаемого, искать в частном секторе.

Сначала — советы, потом — карманные деньги

Согласно исследованию финансового института Swedbank, подавляющее большинство родителей деньги на карманные расходы дают детям в возрасте 5-19 лет. Дошкольникам – до 5 евро в месяц, детям от 7 до 10 лет выделяется до 10 евро, а старшим — 16-30 евро.

Выделяя средства, многие родители забывают подробно рассказать об их разумном и ответственном использовании. Как это ни парадоксально, чем меньше дети и выделяемые им суммы, тем больше родители учат и проверяют, куда будут потрачены карманные деньги, но по мере роста детей и выделяемых им сумм контроль уменьшается. Так что начало нового учебного года — прекрасное время для такого разговора.