«Разговор с совестью»

Чтобы узнать мнение населения, вместе с литовским технологическим стартапом Polltix я провела опрос «Поддерживаете ли вы снятие ограничений на употребление алкоголя?». Мы получили результаты из 59 литовских муниципалитетов. Со всеми или некоторыми исключениями из ограничений на употребление алкоголя согласны 34%, а 66% — респондентов не поддерживают такое решение. В Литве проводилось немало подобных исследований. И в них большая часть населения не поддерживает продление времени торговли алкоголем, снижение возрастного ограничения. Однако спикер Сейма пояснила, что отношение людей к снятию запретов носит временный характер. Видимо, надо понимать, жители не могут даже оценить, что, сняв ограничения, будет только лучше?!

Наблюдая за ситуацией с 2017 года, с момента введения ограничений на алкоголь, значительная часть показателей, связанных с алкоголем, в нашей стране улучшается. Однако по ключевым показателям здоровья мы все еще сильно отстаем от среднего показателя по Европейскому союзу (ЕС). К сожалению, жители Литвы по-прежнему употребляют больше алкоголя, чем в среднем по ЕС. Доказано, что запрет на рекламу помогает менять привычки потребления алкоголя. По мнению исследователей в области здравоохранения, особенно важна комплексная политика в области контроля над алкоголем. Всемирная организация здравоохранения определила три меры, которые помогут наиболее экономически эффективно бороться со злоупотреблением алкоголем. К ним относятся сокращение доступности алкоголя, повышение цен и акцизов, а также запрет рекламы.

Да, разрушать намного проще, чем строить. Но если принятые решения работают, если они дают положительный результат, то следует ли уничтожать такую ​​систему? Лишь для того, чтобы порадовать олигархов алкогольного бизнеса? Наверное, еще не забыли «коробочку бренди»?

Мы, политики, должны нести ответственность за здоровье, безопасность, общественный порядок и общее благополучие людей. Нам нужно думать о влиянии принятых решений не в рамках одного срока полномочий, а на десятилетия вперед. Очевидно, что общество все чаще выбирает более здоровый образ жизни, особенно это стало популярным среди молодежи, а потребление алкоголя сокращается. К ограничениям адаптировались не только жители, но и бизнес. Наилучших результатов можно добиться только путем определенных изменений в политике контроля над алкоголем. Их должны преследовать не только власть имущие. Это должна быть целенаправленная работа всех органов власти, которая в конечном итоге повлияет как на рост продолжительности жизни, так и на общее снижение смертности в Литве.

Политика — это не просто демонстрация силы власти. Здесь стоило бы вспомнить слова Мартина Лютера Кинга: «Трусость спрашивает — безопасно ли это? Целесообразность спрашивает — благоразумно ли это? Тщеславие спрашивает — популярно ли это? Но совесть спрашивает — правильно ли это? И приходит время, когда нужно занять позицию, которая не является ни безопасной, ни благоразумной, ни популярной, но ее нужно занять, потому что она правильная».

Гуода Бурокене, парламентарий, фракция Союз крестьян и зеленых Литвы