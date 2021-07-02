«Разговор с совестью»

В повестку дня Сейма вновь вернулся вопрос об ограничении алкоголя. Правящие стремятся укрепить доверие общества, якобы запреты не помогут снизить потребление алкоголя и только просвещение может помочь. Однако ученые говорят о другом — ограничения все равно оказывают влияние, и немалое. По мере снижения доступности алкоголя снижается и общая смертность.
Правящие намереваются отменить «неудавшийся» запрет на рекламу алкоголя — разрешить покупать алкоголь с 18 лет, не ограничивать продажу алкоголя по воскресеньям и скорректировать некоторые требования к рекламе. Широко замахнулись – ликвидируется и Государственный фонд укрепления здоровья населения. Ну да, ведь укреплять здоровье намереваются свободно льющимся алкоголем.
Чтобы узнать мнение населения, вместе с литовским технологическим стартапом Polltix я провела опрос «Поддерживаете ли вы снятие ограничений на употребление алкоголя?». Мы получили результаты из 59 литовских муниципалитетов. Со всеми или некоторыми исключениями из ограничений на употребление алкоголя согласны 34%, а 66% — респондентов не поддерживают такое решение. В Литве проводилось немало подобных исследований. И в них большая часть населения не поддерживает продление времени торговли алкоголем, снижение возрастного ограничения. Однако спикер Сейма пояснила, что отношение людей к снятию запретов носит временный характер. Видимо, надо понимать, жители не могут даже оценить, что, сняв ограничения, будет только лучше?!
Наблюдая за ситуацией с 2017 года, с момента введения ограничений на алкоголь, значительная часть показателей, связанных с алкоголем, в нашей стране улучшается. Однако по ключевым показателям здоровья мы все еще сильно отстаем от среднего показателя по Европейскому союзу (ЕС). К сожалению, жители Литвы по-прежнему употребляют больше алкоголя, чем в среднем по ЕС. Доказано, что запрет на рекламу помогает менять привычки потребления алкоголя. По мнению исследователей в области здравоохранения, особенно важна комплексная политика в области контроля над алкоголем. Всемирная организация здравоохранения определила три меры, которые помогут наиболее экономически эффективно бороться со злоупотреблением алкоголем. К ним относятся сокращение доступности алкоголя, повышение цен и акцизов, а также запрет рекламы.
Да, разрушать намного проще, чем строить. Но если принятые решения работают, если они дают положительный результат, то следует ли уничтожать такую систему? Лишь для того, чтобы порадовать олигархов алкогольного бизнеса? Наверное, еще не забыли «коробочку бренди»?
Мы, политики, должны нести ответственность за здоровье, безопасность, общественный порядок и общее благополучие людей. Нам нужно думать о влиянии принятых решений не в рамках одного срока полномочий, а на десятилетия вперед. Очевидно, что общество все чаще выбирает более здоровый образ жизни, особенно это стало популярным среди молодежи, а потребление алкоголя сокращается. К ограничениям адаптировались не только жители, но и бизнес. Наилучших результатов можно добиться только путем определенных изменений в политике контроля над алкоголем. Их должны преследовать не только власть имущие. Это должна быть целенаправленная работа всех органов власти, которая в конечном итоге повлияет как на рост продолжительности жизни, так и на общее снижение смертности в Литве.
Политика — это не просто демонстрация силы власти. Здесь стоило бы вспомнить слова Мартина Лютера Кинга: «Трусость спрашивает — безопасно ли это? Целесообразность спрашивает — благоразумно ли это? Тщеславие спрашивает — популярно ли это? Но совесть спрашивает — правильно ли это? И приходит время, когда нужно занять позицию, которая не является ни безопасной, ни благоразумной, ни популярной, но ее нужно занять, потому что она правильная».
Гуода Бурокене, парламентарий, фракция Союз крестьян и зеленых Литвы