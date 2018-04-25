Размещение военных США в Польше пойдет на пользу всему региону, говорит Г. Науседа

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что размещение военного контингента США в Польше послужит интересам безопасности всего региона.

Глава государства сказал это в Грюнвальде после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.

«Эта вероятная передислокация военных будет связана не только с конкретными интересами безопасности Польши, а с интересами безопасности всего региона», — сказал журналистам Г. Науседа.

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Президент США Дональд Трамп недавно объявил, что выведет часть американского военного континента из Германии, а некоторые из этих военных будут дислоцированы в Польше.

По словам президента, Литва активно сотрудничате с Польшей по вопросам безопасности, особенно в плане обеспечения безопасности так называемого «Сувалкского коридора».

«Мы плотно работаем с польской стороной, чтобы аспекты региональной безопасности, аспекты «Сувалкского коридора» были включены в это обсуждение и чтобы они были приняты во внимание», — сказал Г. Науседа.

Он сказал, что услышал от польского лидера, что вопросы безопасности Балтийских стран и финансирование обороны обсуждались и на встрече А. Дуды с президентом США Д. Трампом.

Страны Балтии и Польша входят в меньшинство стран НАТО, которые выполняют неформальное обязательство выделять на оборну 2% валового внутреннего продукта.

«Президент А. Дуда сказал, что во время его встречи с Д. Трампом упоминалась конкретно Литва, другие страны Балтии. Президенту Д. Трампу прекрасно известны наши усилия быть активными и постоянными членами «клуба 2%», — сказал Г. Науседа.