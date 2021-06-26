Разница между зарплатами мужчин и женщин в Литве составила 12,1%

Nuotrauka BFL/ Butautas Barauskas

В прошлом году разрыв в зарплатах мужчин и женщин в хозяйстве Литвы, за вычетом сельского хозяйства, лесоводства и рыбоводства, в прошлом году составил 12,1% и были на 0,3 проц. пунктаов меньше, чем в 2019 году, сообщил Депаратмент статистики.

Крупнейшим был разрыв в заработной плате между мужчинами и женщинами был в финансовых компаниях и страховых компаниях – на 33,8%, в компаниях информации и связи – на 28,8%, в сфере здравооохранения и социального труда – 27,1%.