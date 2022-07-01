Разница в оплате труда

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В прошлом году разрыв в зарплатах мужчин и женщин в хозяйстве Литвы, за вычетом сельского хозяйства, лесоводства и рыбоводства, составил 11,1% и был на 1 проц. пункт меньше, чем в 2020 году, сообщил Департамент статистики.

Крупнейшим был разрыв в заработной плате между мужчинами и женщинами в финансовых и страховых компаниях – 34,3%, в компаниях информации и связи – 29,3%, в сфере здравоохранения и социального труда – 27,5%.