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Разница в оплате труда

Фото pixabay.com

В прошлом году разрыв в зарплатах мужчин и женщин в хозяйстве Литвы, за вычетом сельского хозяйства, лесоводства и рыбоводства, составил 11,1% и был на 1 проц. пункт меньше, чем в  2020 году, сообщил Департамент статистики. 

Крупнейшим был разрыв в заработной плате между мужчинами и женщинами в финансовых и страховых компаниях – 34,3%, в компаниях информации и связи – 29,3%, в сфере здравоохранения и социального труда – 27,5%.

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В транспортных и строительных компаниях почасовой тариф женщин брутто превышал тариф мужчин, поэтому разрыв был отрицательным и составлял, соответственно, минус 5,8% и минус 1,7%. 

В прошлом году разрыв снижался во всех возрастных группах. Самым значительным он был в группе 35-44 лет (16,8%), а самым низким в группе работников старше 65 лет (6,1%).

В Евросоюзе разрыв в 2020 году составил 13% и снизился по сравнению с 2019 годом на 0,7%.

Информация «ЛК», BNS 

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