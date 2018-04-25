«Регитра» готовится к введению налога на выбросы автомобилей

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Представители «Регитры» сообщили, что более половины автовладельцев будут платить за выбросы диоксида углерода.

Решение о налоге на выбросы автомобилей, который впоследствии превратился в сбор за регистрацию автомобиля, было принято еще в прошлом году, а в силу он вступит с 1 июля этого года.

По словам представителей «Регитры», подготовка к введению этого сбора происходит уже сейчас, ведь именно это учреждение будет нести ответственность за правильный подсчет этого налога и его сбор. Между тем более точная информация появится летом, когда будет проделана вся основная работа по введению этого налога.

Как утверждают представители «Регитры», количество выбросов в первую очередь будет устанавливаться из информации о самом автомобиле.