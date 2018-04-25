«Регитра» готовится к введению налога на выбросы автомобилей

Представители «Регитры» сообщили, что более половины автовладельцев будут платить за выбросы диоксида углерода.
Решение о налоге на выбросы автомобилей, который впоследствии превратился в сбор за регистрацию автомобиля, было принято еще в прошлом году, а в силу он вступит с 1 июля этого года.
По словам представителей «Регитры», подготовка к введению этого сбора происходит уже сейчас, ведь именно это учреждение будет нести ответственность за правильный подсчет этого налога и его сбор. Между тем более точная информация появится летом, когда будет проделана вся основная работа по введению этого налога.
Как утверждают представители «Регитры», количество выбросов в первую очередь будет устанавливаться из информации о самом автомобиле.
С 2014 года информация о количестве выбрасываемого диоксида углерода печатается в документе о регистрации автомобиля. Если же в этой информации не будет указано количество выбрасываемого автомобилем диоксида углерода, то этот автомобиль будут сравнивать с похожими по классу автомобилями, чтобы установить примерное количество выбрасываемого углекислого газа.
В том случае, если в регистре не будет данных о похожих по классу автомобилях, тогда количество выбрасываемого углекислого газа будет высчитываться по специальным формулам, предусмотренным на этот случай в законе. И, наконец, если не получится установить количество выбрасываемого диоксида углерода ни одним из трех перечисленных методов, то придется провести техническую экспертизу.
Подготовлено по BNS и литовским СМИ
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