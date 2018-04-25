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Образование,Общество

Школьники из Литвы – в финале Европейской денежной викторины

Фото организаторов

Финансовые знания и азарт могут идти рука об руку: 3 марта более 2000 учащихся почти из 100 школ страны проверили свои финансовые и экономические знания в национальном финале Европейской денежной викторины. Победителями стали девятиклассники Вильнюсской гимназии им. Василия Качалова. Они будут представлять Литву в европейском финале викторины, которая является крупнейшим конкурсом финансовой грамотности на континенте, сообщает пресс-служба Ассоциации банков Литвы.

Даниил Гамезо и Никита Блешанов (учительница Ольга Маринина), девятиклассники Вильнюсской гимназии им. Василия Качалова, оказались не только самыми быстрыми – их команда единственная более чем из 900 принявших участие в национальном финале правильно ответила на все 15 вопросов. Бенедикт Мартинас Маги и Юстинас Жидонис (учитель Кристийонас Бартошявичюс) из гимназии Каунасского технологического университета заняли второе место. Третье – Аустея Бальчюнайте и Моника Богданович (учитель Лаура Сташаускене), семиклассницы гимназии Габийос в Вильнюсе.

По словам победителей конкурса, викторина потребовала не только быстрой реакции и знаний, но и внимательности. «Большинство тем: зарплата, налоги, бюджет – были знакомы, поэтому нам просто нужно было сосредоточиться», –поделилась впечатлениями О. Маринина, старший учитель экономики, бизнеса и менеджмента гимназии им. В. Качалова.

Задания викторины для школьников 13–15 лет были представлены во время прямой трансляции по интернету. Участники отвечали на вопросы теста через учебную платформу «Kahoot!».

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По словам Мантаса Залаторюса, президента Ассоциации банков Литвы (ЛБА), которая организует национальный этап викторины, именно знания являются нашим наиболее ценным приобретением. «Можно утверждать, что лучшим учителем личных финансов и экономики является сама жизнь. Однако мы придерживаемся мнения, что учиться нужно начинать как можно раньше и не обязательно на собственных ошибках, – подчеркнул М. Залаторюс. – Поэтому мы будем последовательно работать над тем, чтобы тема финансовой грамотности стала еще популярнее. От всей души поздравляю всех участников викторины и желаю победителям дальнейших успехов».

Согласно опросу ЛБА, проведенному в прошлом году, индекс финансовой грамотности жителей Литвы составляет 43 баллa из 100 возможных. По словам М. Залаторюса, это означает, что мы на полпути – у нас есть только базовые знания. Самое время начать интересоваться более сложными финансовыми явлениями и составить мнение о различных финансовых инструментах. «Это важно не только для финансового процветания, но и для защиты от серьезных финансовых ошибок», – отмечает глава ЛБА.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

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