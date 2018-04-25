Школьники из Литвы – в финале Европейской денежной викторины

Финансовые знания и азарт могут идти рука об руку: 3 марта более 2000 учащихся почти из 100 школ страны проверили свои финансовые и экономические знания в национальном финале Европейской денежной викторины. Победителями стали девятиклассники Вильнюсской гимназии им. Василия Качалова. Они будут представлять Литву в европейском финале викторины, которая является крупнейшим конкурсом финансовой грамотности на континенте, сообщает пресс-служба Ассоциации банков Литвы.
Даниил Гамезо и Никита Блешанов (учительница Ольга Маринина), девятиклассники Вильнюсской гимназии им. Василия Качалова, оказались не только самыми быстрыми – их команда единственная более чем из 900 принявших участие в национальном финале правильно ответила на все 15 вопросов. Бенедикт Мартинас Маги и Юстинас Жидонис (учитель Кристийонас Бартошявичюс) из гимназии Каунасского технологического университета заняли второе место. Третье – Аустея Бальчюнайте и Моника Богданович (учитель Лаура Сташаускене), семиклассницы гимназии Габийос в Вильнюсе.
По словам победителей конкурса, викторина потребовала не только быстрой реакции и знаний, но и внимательности. «Большинство тем: зарплата, налоги, бюджет – были знакомы, поэтому нам просто нужно было сосредоточиться», –поделилась впечатлениями О. Маринина, старший учитель экономики, бизнеса и менеджмента гимназии им. В. Качалова.
Задания викторины для школьников 13–15 лет были представлены во время прямой трансляции по интернету. Участники отвечали на вопросы теста через учебную платформу «Kahoot!».
По словам Мантаса Залаторюса, президента Ассоциации банков Литвы (ЛБА), которая организует национальный этап викторины, именно знания являются нашим наиболее ценным приобретением. «Можно утверждать, что лучшим учителем личных финансов и экономики является сама жизнь. Однако мы придерживаемся мнения, что учиться нужно начинать как можно раньше и не обязательно на собственных ошибках, – подчеркнул М. Залаторюс. – Поэтому мы будем последовательно работать над тем, чтобы тема финансовой грамотности стала еще популярнее. От всей души поздравляю всех участников викторины и желаю победителям дальнейших успехов».
Согласно опросу ЛБА, проведенному в прошлом году, индекс финансовой грамотности жителей Литвы составляет 43 баллa из 100 возможных. По словам М. Залаторюса, это означает, что мы на полпути – у нас есть только базовые знания. Самое время начать интересоваться более сложными финансовыми явлениями и составить мнение о различных финансовых инструментах. «Это важно не только для финансового процветания, но и для защиты от серьезных финансовых ошибок», – отмечает глава ЛБА.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ
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