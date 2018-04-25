Школьники из Литвы – в финале Европейской денежной викторины

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Финансовые знания и азарт могут идти рука об руку: 3 марта более 2000 учащихся почти из 100 школ страны проверили свои финансовые и экономические знания в национальном финале Европейской денежной викторины. Победителями стали девятиклассники Вильнюсской гимназии им. Василия Качалова. Они будут представлять Литву в европейском финале викторины, которая является крупнейшим конкурсом финансовой грамотности на континенте, сообщает пресс-служба Ассоциации банков Литвы.

Даниил Гамезо и Никита Блешанов (учительница Ольга Маринина), девятиклассники Вильнюсской гимназии им. Василия Качалова, оказались не только самыми быстрыми – их команда единственная более чем из 900 принявших участие в национальном финале правильно ответила на все 15 вопросов. Бенедикт Мартинас Маги и Юстинас Жидонис (учитель Кристийонас Бартошявичюс) из гимназии Каунасского технологического университета заняли второе место. Третье – Аустея Бальчюнайте и Моника Богданович (учитель Лаура Сташаускене), семиклассницы гимназии Габийос в Вильнюсе.

По словам победителей конкурса, викторина потребовала не только быстрой реакции и знаний, но и внимательности. «Большинство тем: зарплата, налоги, бюджет – были знакомы, поэтому нам просто нужно было сосредоточиться», –поделилась впечатлениями О. Маринина, старший учитель экономики, бизнеса и менеджмента гимназии им. В. Качалова.

Задания викторины для школьников 13–15 лет были представлены во время прямой трансляции по интернету. Участники отвечали на вопросы теста через учебную платформу «Kahoot!».