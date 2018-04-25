Составлен рейтинг школ

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Лучшие результаты экзаменов на аттестат зрелости демонстрируют школьники Каунаса, Вильнюса, Паланги, Кайшядориса и Клайпеды, свидетельствует оценка самоуправлений, составленная журналом Reitingai. Об этом сообщает BNS.

Каунас, который в прошлом году находился на втором месте, в этом году опередил Вильнюсское городское самоуправление. Паланга поднялась с 4-го места на 3-е, а Кайшядорское районное самоуправление – с 29-го на 4-е. Клайпеда поднялась в оценке с 7-й на 5-ю позицию.

Хуже всего достижения школьников в этом году оценены в Скуодасском районном и в Нерингском самоуправлении, которое и в прошлом году было на последнем месте. Исследование показало, что у литовских школьников проблемы с грамотностью и математикой. Вместе с тем они демонстрируют хорошие знания английского языка.

Между тем рейтинг отдельных образовательных учреждений свидетельствует о том, что по показателю количества наилучшим образом сдавших экзамены на аттестат зрелости лидируют частные учреждения: в этом году значительно вырвались вперед Клайпедский лицей, Гимназия Литовского университета наук сферы здравоохранения и частная вильнюсская гимназия Saules.

По результатам экзаменов по литовскому и английскому языку лидирует государственный Вильнюсский лицей, однако в тройке лучших – и Клайпедский лицей и столичная частная гимназия Saules.

Каунасская, Вильнюсская иезуитские гимназии и Гимназия Литовского университета наук сферы здравоохранения – среди лидеров по результатам экзамена по русскому языку. Каунасская иезуитская гимназия и Гимназия Каунасского технического университета лидируют по показателям выпускных экзаменов по немецкому языку.

«Частные школы становятся очень серьезными конкурентами муниципальных и государственных школ. Там, где отбор школьников проводится на конкурсной основе, они часто входят в первые тройки, если смотреть результаты экзаменов, например, по математике, или английскому языку, или биологии, физике, химии», – сказала на пресс-конференции журналист журнала Reitingai Йоне Кучинскайте.

Подготовлено литовскими СМИ