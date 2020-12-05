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Решение по гражданству И. Браздейкиса может быть еще в этом году

Автор: wikimedia.org;, CC BY-SA 4.0, Link

Администрация президента Литвы получила недостающие документы игрока лиги NBA литовского происхождения Игнаса Браздейкиса, поэтому просьба о получении литовского гражданства будет рассмотрена еще в этом году.

«Президентская администрация получила недостающие документы И. Браздейкиса, которые необходимы при рассмотрении вопроса гражданства. Вероятно, что решение о его гражданстве будет принято еще в этом году», – сказал BNS на минувшей неделе пресс-секретарь президента Гитанаса Науседы Антанас Бубнялис. 

Ранее он сообщал, что часть документов баскетболиста не соответствовали требованиям, поэтому попросили их уточнить. 

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В конце января этого года Литовская федерация баскетбола сообщила, что баскетболист литовского происхождения И. Браздейкис официально подал все необходимые документы в президентскую администрацию на получение гражданства Литвы, которое в порядке исключения ему может предоставить президент Гитанас Науседа. 

21-летний канадский баскетболист родился в Каунасе, однако потом с родителями эмигрировал в США, откуда они переехали в Канаду. У него сейчас канадское гражданство. И. Браздейкис представляет в NBA нью-йоркский клуб Knicks, но много выступает и в лиге G NBA в качестве одного из лидеров вестчестерского Knicks.

Руководствуясь законом о гражданстве, президент, в порядке исключения может предоставить литовское подданство гражданам других стран, имеющим особые заслуги перед Литвой или лицам без гражданства, которые интегрировались в литовское общество.

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