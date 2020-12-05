Решение по гражданству И. Браздейкиса может быть еще в этом году

Администрация президента Литвы получила недостающие документы игрока лиги NBA литовского происхождения Игнаса Браздейкиса, поэтому просьба о получении литовского гражданства будет рассмотрена еще в этом году.

«Президентская администрация получила недостающие документы И. Браздейкиса, которые необходимы при рассмотрении вопроса гражданства. Вероятно, что решение о его гражданстве будет принято еще в этом году», – сказал BNS на минувшей неделе пресс-секретарь президента Гитанаса Науседы Антанас Бубнялис.

Ранее он сообщал, что часть документов баскетболиста не соответствовали требованиям, поэтому попросили их уточнить.