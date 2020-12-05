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В Британии заявили о шаге назад в переговорах с ЕС

Photo by European Parliament on Foter.com / CC BY

Переговоры Лондона и Брюсселя по торговому соглашению сделали внезапный шаг назад из-за новых требований европейских властей. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве.

Утверждается, что очевидное усиление позиции Евросоюза дестабилизировало длительные переговоры и отбросило назад прогресс, достигнутый за предыдущие сутки.

Британские источники сообщили, что ЕС начал настаивать на дальнейших и более жестких гарантиях роли внутреннего регулятора субсидий после переходного периода.

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Источник в правительстве Британии сказал: «В одиннадцать часов ЕС вносит новые элементы в переговоры. Прорыв все еще возможен в ближайшие несколько дней, но эта перспектива отступает».

Источники в ЕС сообщили, что главный переговорщик блока Мишель Барнье может вернуться в Брюссель в пятницу, чтобы проинформировать официальных лиц и дипломатов о последних событиях. Сейчас распространено мнение, что переговоры могут достичь кульминации в выходные.

В среду посол Франции в Брюсселе был среди 11 представителей государств-членов ЕС, которые заявили, что Барнье должен твердо держаться на переговорах.

Развитие событий произошел, когда премьер-министр Франции Жан Кастекс посетил крупнейший рыбный порт своей страны, чтобы предупредить, что его правительство должно пойти на компромисс и сказать, что прибрежные общины должны готовиться к «новой эре», поскольку переговоры по Brexit вступили в решающую стадию.

Он пообещал национальную солидарность соответствующим территориям и повторил, что Франция не согласится на сделку Британией любой ценой. Кастекс заявил, что прибрежные сообщества Европы не будут рассматриваться как пешка в более широких переговорах по торговле и безопасности.

Во время брифинга в среду посол Франции в Брюсселе сказал Барнье, что Париж предпочел бы возобновить переговоры с Великобританией в 2021 году, а не спешить с заключением сделки, что наносит ущерб европейским интересам.

В то время как на долю рыбной промышленности приходится менее 0,1% британской экономики, этот сектор является символом Brexit, причем Борис Джонсон часто заявляет о важности установления суверенитета и контроля над тем, кто имеет доступ до британских вод, включая узкую протоку в Ла-Манше, где французы осуществляют 80% улова трески.

Хотя до окончания переходного периода и финального выхода Британии из ЕС остаются считанные недели, ни в Брюсселе, ни в Лондоне еще не имеют уверенности в том, что стороны смогут достичь договоренности.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Лондон будет готовиться к сценарию отсутствия торговой сделки с ЕС после переходного периода Brexit.

korrespondent.net

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