Результаты расследования удара по Польше огласят в ближайшее время — МИД РП

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Результаты расследования падения ракеты в польском селе Пшеводув Грубешовского уезда Люблинского воеводства станут известны через несколько дней. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина, сообщает CNN.

«Польша продвигается вперед в расследовании инцидента, власти ожидают получить результаты в ближайшие несколько дней», — сказал Ясина.