Результаты расследования удара по Польше огласят в ближайшее время — МИД РП

Результаты расследования падения ракеты в польском селе Пшеводув Грубешовского уезда Люблинского воеводства станут известны через несколько дней. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина, сообщает CNN.
«Польша продвигается вперед в расследовании инцидента, власти ожидают получить результаты в ближайшие несколько дней», — сказал Ясина.
По его словам, украинские эксперты также будут допущены к месту происшествия, но, добавил он, сначала необходимо «создать определенные правовые механизмы, чтобы дать хорошее пространство для их экспертизы».
Отметим, украинские эксперты прибыли в Польшу, чтобы принять участие в расследовании инцидента связанного с падением ракеты.
По предварительным данным НАТО, инцидент связан с работой украинской ПВО, которая отражала ракетную атаку России.freecity.lv