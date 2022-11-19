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Результаты расследования удара по Польше огласят в ближайшее время — МИД РП

Фото: twitter.com/wolski_jaros

Результаты расследования падения ракеты в польском селе Пшеводув Грубешовского уезда Люблинского воеводства станут известны через несколько дней. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина, сообщает CNN. 

«Польша продвигается вперед в расследовании инцидента, власти ожидают получить результаты в ближайшие несколько дней», — сказал Ясина. 

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По его словам, украинские эксперты также будут допущены к месту происшествия, но, добавил он, сначала необходимо «создать определенные правовые механизмы, чтобы дать хорошее пространство для их экспертизы».

Отметим, украинские эксперты прибыли в Польшу, чтобы принять участие в расследовании инцидента связанного с падением ракеты. 

По предварительным данным НАТО, инцидент связан с работой украинской ПВО, которая отражала ракетную атаку России.

freecity.lv

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