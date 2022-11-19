Закупочные цены на зерно в Литве выросли

Закупочная цена на тритикале составила 304,5 евро – соответственно на 1,2% и на 37,52% больше, рапс закупался по 624,2 евро – соответственно на 1,8% и в 8,4 раза дороже.

Средняя закупочная цена на кормовой ячмень за неделю снизилась на 10,7% до 260,5 евро, но была на 22,4% больше, чем год назад.

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