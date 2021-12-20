РФ назвала условия для военного ответа НАТО

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Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов пригрозил НАТО военным ответом в случае дальнейшего давления.

«Наступает в отношениях России и НАТО момент истины. Нельзя постоянно наступать на больные точки России, нужно определяться… Разговор должен быть серьезный, и все в НАТО прекрасно понимают, несмотря на всю силу и мощь, что необходимо предпринимать конкретные политические действия, в противном случае альтернатива — это военно-технический и военный ответы России», — сказал Гаврилов в эфире телеканала Россия 24.

Также представитель МИД РФ добавил, что необходимо более тесно общаться с Вашингтоном, обсуждать конкретные предложения, хотят этого в США или нет.