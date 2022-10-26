РФ снова проведет учения по ядерному сдерживанию

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Россия до конца года проведет учения по ядерному сдерживанию Гром-2022. Как сообщает Defense Express, это вторые такие учения в 2022 году, первые состоялись за пять дней до вторжения в Украину.

Учения будут сконцентрированы на проверке межконтинентальных баллистических ракет. Вероятно, ключевым районом испытаний станет север России.

Российские учения Гром частично совпадают по времени с ядерными учениями НАТО Устойчивый полдень, которые проходят с 17 по 30 октября в северо-западной части Европы, и в которых принимают участие 14 стран.

Россия сообщила США о начале своих ежегодных ядерных учений.