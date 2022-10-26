Volvo Cars приостанавливает производство на своём заводе в городе Гётеборг

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Шведский автоконцерн Volvo Cars приостанавливает производство на своём заводе в районе Торсланда в городе Гётеборг. Всего производство будет приостановлено лишь на одну неделю.

Как передаёт АЗЕРТАДЖ со ссылкой на шведские СМИ, Volvo Cars связывает остановку с нехваткой полупроводников, ранее эта причина уже вынуждала компанию останавливать производство.

В компании заверяют о проведении надлежащей работы над тем, чтобы справиться с проблемами поставок необходимых компонентов для возобновления производства.

Тем временем на новостях о приостановлении производственной линии компании, на Стокгольмской фондовой бирже акции Volvo Cars потеряли в цене 0,5%.