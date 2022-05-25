РФ запретила въезд в страну 154 членам Палаты лордов парламента Британии

Отмечается, что эти представители Палаты лордов «внесли непосредственный вклад в выработку антироссийских санкционных мер Лондона, нацеленных на создание условий для политической изоляции России и разрушение ее экономики, использовали свой авторитет для нагнетания антироссийской истерии в Великобритании, потворствовали русофобскому политическому курсу правительства британских консерваторов».

Ранее Великобритания объявила о новом раунде санкций против России. В этот раз ограничения касаются родственников президента РФ Владимира Путина, включая его бывшую жену Людмилу Очеретную, предполагаемую любовницу, олимпийскую чемионку по художественной гимнастике Алину Кабаеву и ближайшее окружение.

Кроме того, Британия ввела санкции против российских пропагандистов и государственных СМИ России.