Наблюдается тенденция, что многие украинцы хотят вернуться на родину – Навицкене

По ее словам, около 700 украинцев уведомили об отъезде Департамент миграции.

По словам министра, уехавших может быть больше.

«Мы не знаем реальных цифр, сколько уезжают не сообщая », — сказала М. Навицкене.

Об этом она рассказала после встречи со своей украинской коллегой Мариной Лазебной.

Ukrainos socialinės politikos ministrė Maryna Lazebna/ Nuotrauka BNS/ Irmantas Gelūnas

Министр социальной политики Украины заявила, что пока сложно определить точное количество вернувшихся, но люди постепенно возвращаются в более безопасные районы.

«После освобождения Киевской, Черниговской, Сумской областей возвращение людей стало намного активнее (…) К примеру, из Польши уже вернулось 1,5 миллиона человек. Они продолжают возвращаться, возвращаются в больших количествах, особенно в Киев», — сказала Лазебная.

«Как только люди почувствовали себя в безопасности, они начали возвращаться», — сказала она.

С начала войны в Украине в Литву прибыло около 54 тыс. украинцев, из них 21,4 тыс. являются несовершеннолетними.

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