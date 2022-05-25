Наблюдается тенденция, что многие украинцы хотят вернуться на родину – Навицкене

В настоящее время наблюдается тенденция, что многие беженцы из Украины хотят вернуться на родину, говорит министр социальной защиты и труда Литвы Моника Навицкене.
«Мы наблюдаем тенденцию, что многие люди хотят вернуться на родину», — сказала министр журналистам в среду.
По ее словам, около 700 украинцев уведомили об отъезде Департамент миграции.
По словам министра, уехавших может быть больше.
«Мы не знаем реальных цифр, сколько уезжают не сообщая », — сказала М. Навицкене.
Об этом она рассказала после встречи со своей украинской коллегой Мариной Лазебной.
Министр социальной политики Украины заявила, что пока сложно определить точное количество вернувшихся, но люди постепенно возвращаются в более безопасные районы.
«После освобождения Киевской, Черниговской, Сумской областей возвращение людей стало намного активнее (…) К примеру, из Польши уже вернулось 1,5 миллиона человек. Они продолжают возвращаться, возвращаются в больших количествах, особенно в Киев», — сказала Лазебная.
«Как только люди почувствовали себя в безопасности, они начали возвращаться», — сказала она.
С начала войны в Украине в Литву прибыло около 54 тыс. украинцев, из них 21,4 тыс. являются несовершеннолетними.
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