Зеленский в Давосе назвал условия окончания войны

Дипломатический путь окончания войны, по убеждению Зеленского, возможен только после отвода российских войск на позиции до вторжения. При этом Украина претендует на возвращение и ранее оккупированных территорий.

Но Зеленский сообщил, что со стороны России желания вести переговоры нет.

«Мы понимаем, что есть военная часть войны и после нее в любом случае будет мирный процесс и стол переговоров и будет точно мир. Вопрос с кем Украина будет договариваться, с каким президентом России. Это тоже зависит от желания действующего президента России», — подчеркнул Зеленский.

Но, по словам Зеленского, президент РФ Владимир Путин не отдает себе отчет в том, что происходит.

«Он живет в своем информационном мире, не понимая, что Украина не пойдет на уступки. Мы боремся на своей земле и не против кого-нибудь, а за себя и за свою свободу, будущее. Он должен жить в действительности. Говорить сегодня можно только с президентом РФ, нет никакого смысла разговаривать с посредниками», — добавил Зеленский.

В МИД РФ ответили на условия Зеленского по переговорам

Условия президента Украины Владимира Зеленского относительно переговоров в МИД РФ назвали «неконструктивными». Об этом сообщает РИА Новости.

«Заявление Зеленского о готовности вернуться к переговорам только в случае возвращения российских войск на позиции 24 февраля нельзя назвать конструктивным», — отметил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Напомним, Владимир Зеленский во время Украинского завтрака в Давосе 25 мая заявил, что Украина будет бороться, пока не вернет свои территории и отметил, эта стадия войны может перейти в формат переговоров между президентами, когда Украина поймет, что сама РФ продемонстрирует желание выйти из войны.

Также Руденко заявил, что обмен пленными между Украиной и Россией возможен после того, как украинские военные будут осуждены. В частности, это касается и защитников Азовстали, пишет ТАСС.

«Все вещи будем рассматривать после того, как сдавшиеся в плен будут соответствующим образом осуждены, вынесен приговор, тогда могут быть какие-то другие шаги. До этого все разговоры об обмене преждевременны», — подчеркнул замглавы МИД РФ.

Ранее Руденко заявил, что Россия готова вернуться к мирным переговорам с Украиной, когда официальный Киев «проявит конструктивный подход».