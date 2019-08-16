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Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай

Фото pixabay.com

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Чтобы этого не произошло, Пекин должен подключиться к решению проблемы незаконной вырубки, отметил он.

«Если мы увидим конкретные шаги с китайской стороны, то мы эту проблему победим», — сказал Кобылкин в интервью газете «Ведомости».

Министр подчеркнул, что с китайскими коллегами ведется серьезная работа. Так, Россия предлагает совместно построить селекционно-семеноводческие комплексы и высаживать лесопосадочный материал.

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