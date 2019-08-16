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В Португалии из-за забастовки продолжается энергетический кризис

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

В Португалии из-за бессрочной забастовки водителей опасных грузов продолжается энергетический кризис.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на португальские СМИ, водители опасных грузов и работодатели никак не сядут за стол переговоров.

Министр инфраструктуры Педро Нуно Сантос также заявил, что время забастовки прошло и стороны должны сесть и договориться, отметив, что правительство желает, чтобы забастовка прекратилась как можно скорее.

Правительство Португалии потребовало от водителей бензовозов продолжать поставлять топливо на 50 процентном уровне в целом и на 100-процентном — в аэропорты, больницы, пожарные части, а также доставлять 30 процентов от дневной нормы топлива на заправки Лиссабона и Порту. Многие из танкеров были доставлены вооруженными силами и сотрудниками службы безопасности в районы, где, по мнению правительства, минимальный уровень обслуживания не выполнялся.

В течение забастовки правительство Португалии установило лимит заправляемого топлива – не более 25 литров топлива. Тем не менее забастовка привела к дорожному коллапсу во многих районах страны. На дорогах возникли многочисленные заторы из-за километровых очередей к автозаправкам.

Водители опасных грузов требуют улучшения условий труда, сокращения рабочего времени, повышения заработной платы, а главное — законодательного признания шоферов, которые имеют разрешение перевозить огнеопасные грузы, как отдельной категории трудящихся.

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