Рост пассажиропотока в Литве ожидается во втором квартале

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

Ввиду сложной ситуации в связи с пандемией в мире в аэропортах Литвы в первом квартале этого года, по сравнению с последним кварталом 2020 года, были зафиксированы меньшие пассажиропотоки, также меньшее число пассажиров и количество перевезенных грузов. Фиксируемый в начале первого квартала нынешнего года аэропортами Литвы застой уже в марте пошел на спад – начался рост грузоперевозок и пассажиропотоков.

По словам руководителя отдела Авиационных услуг аэропортов Литвы Ауримаса Стиклюнаса /Aurimas Stikliūnas/, последовательное оживление сектора авиации и достижение лучших результатов ожидается во втором квартале этого года, что связано с началом летнего сезона и постепенно набирающей ход массовой вакцинацией.

Три аэропорта страны в течение первых трех месяцев нынешнего года перевезли 148 тыс. пассажиров – на 14 проц. меньше, чем за последний квартал прошлого года. За первый квартал в Вильнюс прибыло и уехало 124 тыс. пассажиров – на 1 проц. меньше чем в упомянутый период в прошлом году, в Каунас – 19 тыс. (на 46 проц. меньше), в Палангу – 5 тыс. (на 60 проц. меньше).

Число авиарейсов во всех аэропортах в первом квартале достигло 4,2 тыс. – спад на 23 проц. по сравнению с последним кварталом прошлого года, только лишь в Вильнюсе их стало меньше на 18 проц. или 3,1 тыс., в Каунасе – на 28 проц. или 841, в Паланге – на 46 проц. или 274 авиарейса. Основные направления авиарейсов почти не изменились. Чаще всего пассажиры летали в Соединенное Королевство, Германию, Турцию, Украину, Польшу, Беларусь, Норвегию, Ирландию, Голландию, Данию.

«Начало этого года для авиации можно назвать особенно тяжелым периодом, так как во многих странах еще не было решения проблем, возникшим в связи с пандемией, процессы вакцинации медленно набирали ход. Также различались и постоянно менялись требования безопасности разных государств, касающиеся путешественников». – говорит Ауримас Стиклюнас /Aurimas Stikliūnas/.

В марте ситуация улучшилась

По словам А. Стиклюнаса /A. Stikliūno/, желание людей путешествовать никуда не исчезло, резко растет заинтересованность в путешествиях.

«Это наглядно демонстрируют и наши исследования в области пассажиров, и растущие фактические данные авиарейсов и пассажиров в начале апреля. Важно, чтобы в Европе массово проходила вакцинация людей и страны постепенно смягчали ограничения на поездки. Эти факторы являются основными для оживления рынка во втором квартале этого года, — утверждает А. Стиклюнас /A. Stikliūnas/.

Согласно данным представителя аэропортов Литвы, уже в марте эти прогнозы подтвердились – грузоперевозки и пассажиропотоки выросли на 40 и 48 проц. соответственно, по сравнению с февралем этого года. К тому же, число предложенных мест в самолетах в Вильнюсском, Каунасском и Палангском аэропортах превышало февральские значения на 27 процентов.

«Мы все живем в новой реальности, в которой будем жить долго, и вряд ли скоро настанет тот день, когда пандемия просто исчезнет. Потому нам надо научиться жить с соблюдением требований безопасности, приспособиться и двигаться вперед», — отмечает А. Стиклюнас /A. Stikliūnas/.

Аэропорты Литвы еще в начале года выполнили необходимые действия внутри организации, чтобы приспособиться к снизившемуся пассажиропотоку и повысить эффективность работы, а также подготовиться к периоду оживления. Поэтому уже в мае авиакомпании планируют осуществлять в Литве почти 70 направлений прямых авиарейсов, а летом, как ожидается, литовским пассажирам всего будет предложено не менее 82 направлений.

Грузов перевезли меньше

За три месяца нынешнего года, по сравнению с четвертым кварталом 2020 года, общий объем перевезенных грузов в трех аэропортах снизился на 6 проц. до 4,87 тыс. тонн.

Наибольшее количество грузов в течение трех месяцев перевезено в Вильнюсском аэропорту – 3,7 тыс. тонн, по сравнению с последним кварталом прошлого года количество грузов снизилось на 5 проц. В Каунасе объем грузов упал на 10 проц. до 1,14 тыс. тонн, а количество грузов, перевезенных через Палангский аэропорт, выросло до 20 тонн.