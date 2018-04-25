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TOP,Новости,Общество,Рождество

Руководство Литвы поздравляет верующих с православным Рождеством

  • Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Во вторник руководство Литвы поздравило верующих с православным Рождеством. 

«Я желаю, чтобы настроение рождественского добра сопровождало вас весь год, чтобы в ваших домах было много любви, а в повседневности – осмысленных дел», – написал в социальной сети «Фейсбук» президент Гитанас Науседа.

Уютных мгновений, тепла и осознанного взаимодействия с близкими пожелал и премьер-министр Саулюс Сквернялис. 

«Пусть вас сопровождает вера и чувство общности в создании планов на будущее. Дорожите тем, что самое важное – здоровьем, согласием и взаимоуважением. Прекрасных и радостных праздников вам!», – говорится в поздравлении премьера.

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Во вторник на Кафедральной площади Вильнюса православное Рождество будет праздновать Вильнюсская община русских и все, соблюдающие православные традиции. 

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