Руководство Литвы поздравляет верующих с православным Рождеством

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Во вторник руководство Литвы поздравило верующих с православным Рождеством.

«Я желаю, чтобы настроение рождественского добра сопровождало вас весь год, чтобы в ваших домах было много любви, а в повседневности – осмысленных дел», – написал в социальной сети «Фейсбук» президент Гитанас Науседа.

Уютных мгновений, тепла и осознанного взаимодействия с близкими пожелал и премьер-министр Саулюс Сквернялис.

«Пусть вас сопровождает вера и чувство общности в создании планов на будущее. Дорожите тем, что самое важное – здоровьем, согласием и взаимоуважением. Прекрасных и радостных праздников вам!», – говорится в поздравлении премьера.