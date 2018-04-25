Встретим православное Рождество у елки!

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В этом году праздник православного Рождества пройдет в столице в девятый раз, и неизменно на протяжении всех прошедших лет его подготовкой занимается все та же команда.

Участников праздника 2020 года ждут полуторачасовая концертная программа, театрализованное представление с играми и хороводами, а детей – встреча со сказочными персонажами. Откроет праздник и поздравит с православным Рождеством Христовым настоятель храма Святых Константина и Михаила Виленско-Литовской епархии Константин Лазукин и мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

В программе концерта 2020 года будут участвовать как детские, так и взрослые коллективы и исполнители, прозвучат песни в исполнении Ирины Машиной, Марии Акелан, Анны Моро, Игоря Ярмоленка, Александра Белкина, Вадима Волкова, Олега Мозарского, Валентины Калинчевой и Сергея Зорина. Своим выступлением порадуют зрителей русский фольклорный коллектив «Верея» (руководитель Снежана Прокопович), студия танца «Фантазия» (руководитель Инга Гуреева), танцевальная студия «Гелиос» (руководитель Светлана Оганова) и самая юная участница концерта Анастасия Чернозуб.

Главным подарком к празднику Рождества от мецената Виктора Успаских и, безусловно, его украшением станет выступление заслуженного коллектива Республики Беларусь фольклорной группы «Купалинка» Белорусской государственной филармонии под руководством Е. Тельковой.