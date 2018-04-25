Встретим православное Рождество у елки!

В этом году праздник православного Рождества пройдет в столице в девятый раз, и неизменно на протяжении всех прошедших лет его подготовкой занимается все та же команда.
Участников праздника 2020 года ждут полуторачасовая концертная программа, театрализованное представление с играми и хороводами, а детей – встреча со сказочными персонажами. Откроет праздник и поздравит с православным Рождеством Христовым настоятель храма Святых Константина и Михаила Виленско-Литовской епархии Константин Лазукин и мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.
В программе концерта 2020 года будут участвовать как детские, так и взрослые коллективы и исполнители, прозвучат песни в исполнении Ирины Машиной, Марии Акелан, Анны Моро, Игоря Ярмоленка, Александра Белкина, Вадима Волкова, Олега Мозарского, Валентины Калинчевой и Сергея Зорина. Своим выступлением порадуют зрителей русский фольклорный коллектив «Верея» (руководитель Снежана Прокопович), студия танца «Фантазия» (руководитель Инга Гуреева), танцевальная студия «Гелиос» (руководитель Светлана Оганова) и самая юная участница концерта Анастасия Чернозуб.
Главным подарком к празднику Рождества от мецената Виктора Успаских и, безусловно, его украшением станет выступление заслуженного коллектива Республики Беларусь фольклорной группы «Купалинка» Белорусской государственной филармонии под руководством Е. Тельковой.
Еще одним подарком от Виктора Успаских в качестве поддержки молодого дарования станет выступление гостя из Клайпеды Даниила Карабута.
Надеемся, зрители не останутся в стороне, а будут активными участниками театрализованного действия – это не только создаст настроение праздника, но и не позволит замерзнуть.
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