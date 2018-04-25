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Духовное пространство,Общество,Рождество

Встретим православное Рождество у елки!

  • Фото pixabay.com

В этом году  праздник православного Рождества пройдет в столице в девятый  раз, и  неизменно  на протяжении  всех  прошедших  лет  его подготовкой занимается все та же команда.

Участников праздника 2020 года ждут полуторачасовая концертная программа, театрализованное представление с  играми и хороводами, а детей – встреча со сказочными персонажами. Откроет праздник и поздравит с православным Рождеством Христовым настоятель храма Святых Константина и Михаила Виленско-Литовской епархии  Константин Лазукин  и мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

В программе концерта 2020 года будут участвовать как детские, так и взрослые коллективы и исполнители, прозвучат  песни в исполнении Ирины Машиной, Марии Акелан, Анны Моро, Игоря Ярмоленка, Александра Белкина, Вадима Волкова, Олега Мозарского, Валентины Калинчевой и Сергея Зорина.  Своим выступлением порадуют зрителей русский фольклорный коллектив «Верея» (руководитель Снежана Прокопович),  студия танца «Фантазия» (руководитель Инга Гуреева), танцевальная студия «Гелиос»  (руководитель Светлана Оганова) и самая юная участница концерта Анастасия Чернозуб. 

Главным   подарком к  празднику Рождества  от  мецената Виктора Успаских  и,  безусловно, его украшением станет выступление заслуженного коллектива Республики Беларусь фольклорной группы «Купалинка» Белорусской государственной филармонии под руководством Е. Тельковой. 

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Еще одним подарком от Виктора Успаских  в качестве поддержки   молодого дарования  станет  выступление гостя  из Клайпеды Даниила Карабута.

Надеемся,  зрители не останутся в стороне, а будут  активными участниками  театрализованного действия – это не только создаст настроение праздника, но и не позволит замерзнуть.

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