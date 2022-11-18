Рупшис говорит о консенсусе с политиками о физическом присутствии в Литве бригады ФРГ

«Целью встречи было не упрекнуть, а согласовать наши позиции по дислокации и коммуникации бригады. Позиции такие же, позиции совпали на сто процентов, на мой взгляд, я объяснил, как мы понимаем это размещение, как понимают это развертывание наши коллеги из армии ФРГ. У нас консенсус в том плане, что мы будем общаться и одинаково относиться к этому процессу», — сказал журналистам главком вооруженных сил.

«Есть общая цель Литвы – чтобы эта бригада была. Ну да (здесь — BNS)», — ответил Рупшис на вопрос, имеет ли он в виду размещение бригады в Литве.

После того, как Литва и Германия договорились, что последняя усилит свое военное присутствие в Литве, Вильнюс добивается, чтобы ротационная немецкая бригада была постоянно дислоцирована в стране. Берлин до сих пор развернул только передовой командный элемент бригады.

В коммюнике, подписанном президентом Литвы Гитанасом Науседа и канцлером Германии Олафом Шольцем в июне, говорится, что «в дополнение к уже действующей и усиленной батальонной боевой группе передовых войск Германия готова возглавить в Литве сильную и боеспособную бригаду, предназначенную для для сдерживания и защиты от российской агрессии».

Однако на прошлой неделе министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что часть обещанной Берлином военной бригады будет дислоцирована в Литве, а другая часть останется на родине. По ее словам, именно об этом в июне договорились лидеры Литвы и Германии.

Президентский офис, премьер-министр Ингрида Шимоните придерживаются позиции, что договорено о физическом размещеним бригады в Литве.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено