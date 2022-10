Rusijos žiniasklaida: K. Sobčiak išvyko į Lietuvą

Фото wikipedia.org

Rusijos žurnalistė ir televizijos laidų vedėja Ksenija Sobčiak trečiadienio naktį per Baltarusiją išvyko į Lietuvą, skelbia valstybinė naujienų agentūra TASS, remdamasi teisėsaugos šaltiniais.

„Dar naktį ji išvyko iš Maskvos. Be to, vakar ji internetu įsigijo lėktuvo bilietus į Dubajų, o šiandien – į Turkiją. Tai ji padarė norėdama suklaidinti operatyvininkus. Galiausiai ji į Lietuvą įvažiavo per Baltarusiją“, – sakė šaltinis.

Anot jo, pareigūnai turėjo sprendimą sulaikyti K. Sobčiak, tačiau „jai pavyko pasprukti“.

Valstybės sienos apsaugos tarnyba BNS nurodė, kad negali teikti informacijos tretiesiems asmenims apie sieną kertančius privačius asmenis. Užsienio reikalų ministerija šios informacijos taip pat nekomentavo.

„Laisvosios Europos radijas/Laisvės radijas“ (Radio Free Europe/Radio Liberty, RFE/RL) praneša, kad K. Sobčiak namuose Maskvos srityje trečiadienį buvo atlikta krata.

Remiantis pranešimais, K. Sobčiak namuose atlikta krata vykdant ikiteisminį tyrimą dėl galimo turto prievartavimo. Taip pat pranešama, kad išvakarėse buvo sulaikytas jos bendražygis Kirilas Suchanovas.

K. Suchanovas yra K. Sobčiak holdingo „Ostorozhno.Media“ komercijos direktorius.

Pareigūnai teigia, kad K. Sobčiak šiame tyrime neturi jokio procesinio statuso.

Ji savo bendražygio sulaikymą pavadino „dar vienu spaudimo žiniasklaidai pavyzdžiu“ Rusijoje.

2018 metais K. Sobčiak dalyvavo prezidento rinkimuose Rusijoje ir užėmė ketvirtą vietą, bet opozicija aršiai pliekė jos sprendimą kandidatuoti.

Jų teigimu, K. Sobčiak kandidatavimas buvo „Kremliaus projektas“, kuriuo siekta suskaldyti liberaliojo sparno elektoratą.

