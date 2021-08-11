С 13 сентября непривитые смогут посещать лишь небольшие магазины

«Заболеваемость растет, койки заполняются (…) Сегодняшнее утро мы уже встречаем с 334 занятыми ковидными койками», – сказал министр.

Премьер Ингрида Шимоните отметила, что «во время этой волны нас меньше заботит подсчет числа случаев, а больше заботит подсчет того, какие последствия будут для системы здравоохранения».

Известие о планирующихся ограничениях для непривитых было обнародовано слишком рано и поэтому вызвало раздражение у людей, заявила председатель сейма Виктория Чмилите-Нельсен.

«По моим оценкам, известие об ограничениях было слишком рано обнародовано, оно, да, вызвало раздражение. С другой стороны, мы должны готовиться к осеннему сезоны и не можем избежать выбора между строгим карантином абсолютно для всех и карантином для тех, кто не привился», — завила в среду радиостанции LRT radijas председатель сейма.

Она отметила, что выбранный путь — дать больше свобод привившимся — верный, однако некоторые ограничения она не поддерживает, от них позже отказались. Это ограничения на посещение медужреждений и поездки на общественном транспорте.

Однако, добавила он, необходимо было «более жесткое сообщение» от правительства, так как мягкие меры не были эффективными.

Согласно принятому в среду правительственному постановлению, с 13 сентября без «паспорта возможностей или отрицательного ПЦР-теста будет ограничена доступность большинства контактных услуг. Такие люди смогут делать покупки только в магазинах, основным видом деятельности которых является продажа продуктов питания, товаров ветеринарии, аптечных товаров, оптики, у которых есть отдельный вход с улицы, причем их торговая площадь должна быть меньше 1500 кв. метров.

Люди без иммунитета также не смогут посещать салоны красоты, заведения общественного питания, места развлечений, мероприятия, за исключением мероприятий на открытом воздухе с участием не более 500 человек.