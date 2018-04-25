С. Чаплинскас говорит, что знает об увольнении, и называет это политической расправой

Директор литовского Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Саулюс Чаплинскас узнал о своем увольнении будучи больным и говорит, что это — политическая расправа.
«Получил такую информацию, пока ничего больше не могу сказать», — сказал в четврег BNS глава центра.
Министр здравоохранения Аурелиюс Верига утверждает, что увольняет С. Чаплинскаса за неисполнение обязанностей.
«Теперь пусть скажет, за неисполнение каких обязанностей, и что он фабрикует», — сказал С. Чаплинскас.
По словам главы Центра инфекционных заболеваний и СПИДа, увольнение — это политическая расправа «за мнение», а его учреждение давно было объектом моббинга.
С. Чаплинскас также не исключил версию, что на его место хотят назначить другого человека.
Он также сказал, что в настоящее время и уже «не день и не два» болен и находится на бюллетене.
На недавних выборах в сейм С. Чаплинскас баллотировался в списке оппозиционной Социал-демократической партии.