С. Чаплинскас говорит, что знает об увольнении, и называет это политической расправой

Nuotrauka BFL/ Šarūnas Mažeika

Директор литовского Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Саулюс Чаплинскас узнал о своем увольнении будучи больным и говорит, что это — политическая расправа.

«Получил такую информацию, пока ничего больше не могу сказать», — сказал в четврег BNS глава центра.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига утверждает, что увольняет С. Чаплинскаса за неисполнение обязанностей.

«Теперь пусть скажет, за неисполнение каких обязанностей, и что он фабрикует», — сказал С. Чаплинскас.

По словам главы Центра инфекционных заболеваний и СПИДа, увольнение — это политическая расправа «за мнение», а его учреждение давно было объектом моббинга.

С. Чаплинскас также не исключил версию, что на его место хотят назначить другого человека.

Он также сказал, что в настоящее время и уже «не день и не два» болен и находится на бюллетене.

На недавних выборах в сейм С. Чаплинскас баллотировался в списке оппозиционной Социал-демократической партии.