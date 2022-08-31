С кончиной Горбачева, суд в Вильнюсе будет решать вопрос о его правопреемнике в деле

Эта статья предусматривает, что в случаях выхода из дела одной из сторон оспариваемого или определяемого правоотношения, одной из таких причин является смерть физического лица, суд заменяет эту сторону правопреемником ее прав, за исключением случаев когда передача материальных субъективных прав невозможна.

Передача прав возможна на любой стадии процесса.

«Если передача прав невозможна, в этом случае дело прекращается», — сказал BNS представитель суда.

Для правопреемника все действия, совершенные в процессе до его вступления, являются обязательными в той мере, в какой они были бы обязательными для лица, вместо которого встает правопреемник. Как правило, правопреемниками в Литве становятся родственники умершего.

Родственники погибших в январских событиях 1991 года в Литве добивались ответственности Горбачева до самой его смерти.

В этом году четверо родственников погибших — Видаса Мацюлявичюса, Альгимантаса Пятраса Каволюкаса, Виргиниюса Друскиса, Аполинараса Юозаса Повилайтиса — обратились в суд с гражданским иском, чтобы доказать, что Горбачев, занимавший в то время пост президента СССР и являвшийся главнокомандующим вооруженными силами, имел контроль над армией, но не принимал мер по предотвращению агрессии в Литве и тем самым не останавливал осуществление международного преступления.

В ночь на 13 января 1991 года при штурме советскими воинскими частями Вильнюсской телебашни и здания Комитета по радио-и телевещанию погибло 14 человек.

В мае Вильнюсский городской районный суд направил документы указанного гражданского иска в МИД России для передачи Горбачеву.

«Данных о вручении документов нет», — сказал BNS представитель суда Жукаускас.

Родственники жертв январских событий утверждают, что роль Горбачева в Литве во время них оставалась недооцененной и должным образом не исследованной.

В 2017 году Вильнюсский окружной суд, рассматривавший дело о событиях 13 января, направил Горбачеву повестку для допроса по делу в качестве специального свидетеля, но Россия отказалась ее вручить.

Витаутас Ландсбергис, первый лидер новой независимой Литвы, который всегда считал лидера СССР ответственным за события 13 января, призвал Литву возбудить против него дело.

Ландсбергис заявил в 2019 году, что бывшему главе СССР «и самому спалось бы спокойнее», если бы литовские суды его оправдали.

Горбачев провел последние два десятилетия в стороне от политики, но он неоднократно призывал Соединенные Штаты и Россию улучшить отношения после 2014 года, когда Москва аннексировала Крымский полуостров и начала широкомасштабное вторжение в Украину в феврале этого года.

Последний год своей жизни он жил между больницей и домом, тяжело болел, находился на карантине из-за боязни заразиться коронавирусом.

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