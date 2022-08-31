В. Ландсбергис о М. Горбачеве: он был лишь винтик в системе, не личность

Последний лидер Советского Союза Михаил Горбачев был лишь «винтиком и актером системы», который не мог действовать самостоятельно, считает Витаутас Ландсбергис, первый лидер Литвы после восстановления независимости.
«Заключенный умер. Речь идет о Михаиле Горбачеве. Ему так никогда и не разрешили ни думать самостоятельно, ни высказывать свои мысли, — написал Ландсбергис на своей странице в Facebook в среду после объявления о смерти Горбачева. — Даже в ночь 13 января, когда в нем что-то шелохнулось, и он велел подготовить речь в Вильнюсе — на случай, если он полетит, — ему уже с утра начальство сказало, как себя вести, как лгать».
«Вот так он и остался только винтиком, актером, а не личностью. Жалко человека, который не способен стать достойным человеком. Несоответствие должности. Или — положение заключенного. Жил и умер в зоне», — заявил он.
91-летний Горбачев умер после тяжелой болезни 30 августа.
Горбачев был Генеральным секретарем Коммунистической партии Советского Союза с 1985 по 1991 год.
На Западе его, вероятно, вспоминают как человека, который способствовал потеплению отношений между СССР и США, его заслугой считаются и начатые демократические реформы.
Однако он не предпринял более решительной модернизации застойной государственной экономики и сохранял строгий контроль над политическим строем, и в Литве его будут помнить как подавлявшего силой стремление страны к независимости.
Ландсбергис, который всегда считал руководителя СССР ответственным за события 13 января, призвал Литву возбудить против него дело.
Родственники погибших в январских событиях 1991 года в Литве добивались ответственности Горбачева до самой его смерти. В ночь на 13 января того же года при штурме советскими воинскими частями Вильнюсской телебашни и здания Радиотелевизионного комитета погибло 14 человек.
Вильнюсский суд будет решать вопрос о правопреемнике Горбачева в гражданском деле.
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