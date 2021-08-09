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С понедельника придется изолироваться по возвращении из Эстонии, Исландии, Швеции и Финляндии

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Не имеющим иммунитета людям с понедельника придется перед прибытием сделать тест на коронавирус и изолироваться по возвращении из Эстонии, Исландии, Швеции и Финляндии. 

Эти государства включены красную зону пораженных коронавирусом стран, сообщило Министерство здравоохранения. Такие правила действуют для непривитых от COVID-19 и не болевших коронавирусом в последние полгода. 

Приезжающим из Люксембурга и Германии придется провериться перед поездкой и уже по прибытии в Литву, так как две эти страны попали в желтую зону. Список стран зеленой зоны, по прибытии из которых требуется привезти только отрицательный результат проверки на COVID-19, пополнила Чехия. 

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Список пораженных стран обновляется каждую пятницу и вступает в силу в ближайший понедельник.

Литва сейчас попадает в желтую зону пораженных стран. 

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