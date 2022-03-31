С понедельника в Литве отменяется обязательное ношение масок в помещениях

С понедельника во многих помещениях в Литве отменят обязательное ношение масок, они останутся обязательными только в лечебно-профилактических учреждениях и общественном транспорте, сообщили в Министерстве здравоохранения.
Кроме того, изоляция людей с COVID-19 сокращена до пяти дней.
Такое решение министр здравоохранения Арунас Дулькис принял с учетом эпидемиологической ситуации и снижения нагрузки на сектор здравоохранения.
«Хотя ношение масок не будет обязательным, оно по-прежнему рекомендуется в крытых пространствах, где нельзя поддерживать безопасное расстояние, с плохой вентиляцией или при большом скоплении людей», — говорится в заявлении министерства.
Использование масок в медицинских учреждениях, учреждениях по уходу и опеки, в общественном транспорте по-прежнему будет обязательным.
Заместитель министра здравоохранения Аушра Билотене-Мотеюнене заявила журналистам, что общественность должна сама оценивать риски и, возможно, носить маску в помещении, особенно во время мероприятий.
«Поскольку, чтобы обезопасить себя и окружающих, с учетом ситуации, на определенных мероприятиях, вероятно следует выбрать более безопасный рекомендуемый вариант — носить маски», — сказала она.
По данным Минздрава, такая же процедура ношения масок, когда в общественных местах они только рекомендуются, но остаются обязательными в определенных секторах, уже действует в Нидерландах, Великобритании, Бельгии и Франции и будет применяться в Латвии с 1 апреля.
Обязательное ношение масок остается в Эстонии, Греции, Польше, Словакии, Словении, Австрии, Испании, Италии и других странах, а ношение масок не требуется или рекомендуется только в Дании, Норвегии, Финляндии, Швеции, Ирландии и Исландии.
В Литве в настоящее время существует требование носить медицинские маски или респираторы в магазинах, местах обслуживания и учебных заведениях, за исключением учащихся начальных классов.
Изоляцию людей, болеющих COVID-19, сокращают с понедельника до пяти дней.
По данным ведомства, это изменение обусловлено особенностями преобладающего штамма коронавируса, то есть более коротким инкубационным периодом.
Решение о необходимости более длительной изоляции принимает врач после оценки состояния здоровья пациента.
*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено