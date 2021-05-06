С разрешения министерства в Вильнюсе будут прививать с пятницы и жителей 35+

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс отметил, что поскольку очевидно, что столица не сможет использовать все полученное количество вакцин AstraZeneca, с пятницы на вакцинацию может быть приглашена и возрастная группа 35-летних и старше.

Р. Шимашюс отметил, что эту идею одобряет и министр здравоохранения Арунас Дулькис, в четверг представивший планы массовой вакцинации в Литве.

«Действительно можно констатировать, хотя я призываю всех регистрироваться, что все не будут использованы, мы видим это по динамике. Я пытался спросить у министра, что делать в таком случае – оставлять ли вакцины не использованными, или переносить на более короткие сроки ревакцинацию, или же спускаться на одну возрастную категорию ниже»,– сказал он.

«Сложно было получить ответ, но поскольку и другие мэры задавали тот же вопрос, мы услышали, что следует понижать возрастную категорию, опускаться вниз. Это мы и собираемся сделать с завтрашнего дня, если останутся неиспользованные вакцины, то есть сегодня мы еще приглашаем тем, кому больше 45 лет, если останутся вакцины – с завтрашнего дня пригласим и тех, кому 35 и больше. Это все еще не с 18-ти, как в большей части самоуправлений», – сказал Р. Шимашюс.

По его словам, в Вильнюсе сейчас больше 9 тыс. свободных вакцин AstraZeneca из полученных 30 тыс., сейчас ею приглашаются вакцинироваться жители 45 лет и старше, а также компании, в которых как минимум 100 работников, но уже сейчас видно, что к концу недели не удастся использовать все вакцины.

Он также сказал, что ситуация в больницах Вильнюса стабилизировалась, а «абсолютное большинство» пациентов в тяжелом состоянии являются не привитыми, а в больницах категория пациентов с COVID-19 становится все моложе, поскольку молодое население не привито.

«По сути, во всех самоуправлениях, поскольку люди не очень хотят AstraZeneca, а в некоторых – и других (…), de facto почти везде люди старше 18 лет приглашаются прививаться AstraZeneca. Где-то негласно, где-то – громко. Мы в Вильнюсе все делаем громко, поэтому нас везде и склоняют», – пояснил мэр столицы.