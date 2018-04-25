С.Сквернялис: бюджет 2020 года – сбалансированный

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После того, как литовское правительство утвердило проект государственного бюджета на 2020 год, премьер-министр Саулюс Сквернялис говорит, что бюджет сбалансированный, а большая его часть пойдет на социальные нужды.

«Мы придерживается того же принципа, мы ответственное правительство, соблюдаем фискальную дисциплину, мы не правительство популистов. Мы чувствуем ответственность за будущее, и те, решения, которые приняты – сбалансированные, соответствующие национальным и международным обязательствам», – сказал С. Сквернялис на пресс-конференции в среду.

По словам премьера, новый бюджет является социально ориентированным – большая часть его расходов приходится на социальную защиту.

«Это действительно социально ориентированный бюджет. Большая часть его расходов приходится на социальную защиту, в следующем году в абсолютных цифрах намечается более 461 млн евро. Это связано и с индексацией и повышением пенсий, также утверждено повышение пособий на детей», – сказал С. Сквернялис.