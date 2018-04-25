С. Сквярнялис будет баллотироваться в сейм с «аграриями» и в своем одномандатном округе

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

Литовский премьер Саулюс Сквярнялис будет баллотироваться на предстоящих в октябре парламентских выборах в списке «аграриев» в своем одномандатном округе в Вильнюсе.

«С. Сквярнялис сегодня подтвердил, что баллотируется на выборах в сейм с Литовским союзом «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ) и в одномандатном округе, в котором он баллотировался на прошлых выборах», — сказал в пятницу после заседания совета ЛСКЗ в Найсяй лидер партии Рамунас Карбаускис.

С. Сквярнялис был избран в сейм в 2016 году в столичном округе Каролинишкес, который сейчас называется округ Пилайте-Каролинишкес.

«Я рад, что С. Сквярнялис преодолел тяжелую болезнь, которая могла сделать участие в выборах в сейм невозможным, это было главное», — отметил Р. Карбаускис.

Участвовавший в заседании совета ЛСКЗ премьер сказал журналистам, что его участие в выборах с ЛСКЗ «естественно».

«Почему с «аграриями», даже вопросов не возникает, я член этого правящего большинства, премьер-министр», — сказал С. Сквярнялис.

Премьер также отметил, что и для него, и для других министров, которые будут баллотироваться, работа в правительстве должна оставаться приоритетом, так что участие в предвыборной кампании будет «минимализировано».

На вопрос, надеется ли он возглавить список ЛСКЗ, С. Сквярнялис ответил, что решение примут члены партии, а его главной амбицией сейчас является полное обуздание пандемии коронавируса в стране и ее последствий для экономики.

На прошлых выборах в сейм в 2016 году С. Сквярнялис победил в вильнюсском одномандатном округе Каролинишкес, во втором туре оставив позади консерватора Кястутиса Масюлиса. Тогда он был первым номером в списке кандидатов «аграриев».



BNS