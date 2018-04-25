С.Сквярнялис и Г.Ландсбергис – за второй срок Д.Яунишкиса на посту главы ДГБ

На прошлой неделе стало известно, что высокопоставленный сотрудник разведки в прошлом году информировал тогдашнего председателя КНБО сейма Витаутаса Бакаса, что по указанию руководства ДГБ в 2018-2019 годах разведка собирала информацию об окружении бывшего тогда кандидатом в президенты Г. Науседы и о дипломате Вигаудасе Ушацкасе.

В. Бакас требует проведения по этому поводу парламентского расследования.

И С. Сквярнялис, и Г. Ландсбергис во вторник утверждали, что КНБО должен ответить на возникшие вопросы.

«Я считаю, что достаточно работы комитета. Очевидно, от результатов его работы будет зависеть, потребуется ли парламентское расследование, важно, чтобы были даны ответы на поставленные вопросы», – сказал премьер.

«Мне такие расследования накануне выборов во главе с этим правящим большинством не привносят большей безопасности, стабильности, ясности. Я имею в виду, если расследование возглавляет не обладающая большим доверием в сейме Агне Ширинскене», – сказал Г. Ландсбергис.

Он напомнил, что выдвигал предложение учредить институт омбудсмена по разведке.

«И этот вопрос мог бы расследовать новый омбудсмен», – сказал он.

Между тем, Р. Карбаускис сказал, что кандидатура Д. Яунишкиса не рассматривалась, и он ее никак не оценивает.

«Я считаю, что комитет (КНБО) делает свое дело, выводы будут заявлены. Это, скорее всего, определит подход», – сказал он.

Срок полномочий нынешнего директора ДГБ истекает в апреле. Главу департамента на пятилетний срок полномочий назначение и увольняет президент с одобрения сейма.