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С.Сквярнялис и Г.Ландсбергис – за второй срок Д.Яунишкиса на посту главы ДГБ

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Литовский премьер Саулюс Сквярнялис и лидер оппозиционных консерваторов Габриэлюс Ландсбергис поддерживают выдвижение кандидатуры Дарюса Яуншикиса на второй срок руководства Департаментом Госбезопасности (ДГБ).  

«В данный момент, я полагаю что да, Д. Яунишкис может продолжить руководство ДГБ, а что будет потом, посмотрим. Все будет зависеть от того, что выяснит Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО)», – сказал во вторник журналистам С. Сквярнялис.

«Я не вижу причин, по которым нынешний директор не должен идти на пост на второй срок», – сказал лидер фракции Союза Отечества-Литовских христианских демократов Г. Ландсбергис.

По его словам, ситуацию не меняет и представленные данные информатора о возможно незаконном сборе информации в ДГБ.

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На прошлой неделе стало известно, что высокопоставленный сотрудник разведки в прошлом году информировал тогдашнего председателя КНБО сейма Витаутаса Бакаса, что по указанию руководства ДГБ в 2018-2019 годах разведка собирала информацию об окружении бывшего тогда кандидатом в президенты Г. Науседы и о дипломате Вигаудасе Ушацкасе.  

В. Бакас требует проведения по этому поводу парламентского расследования. 

И С. Сквярнялис, и Г. Ландсбергис во вторник утверждали, что КНБО должен ответить на возникшие вопросы.  

«Я считаю, что достаточно работы комитета. Очевидно, от результатов его работы будет зависеть, потребуется ли парламентское расследование, важно, чтобы были даны ответы на поставленные вопросы», – сказал премьер.

«Мне такие расследования накануне выборов во главе с этим правящим большинством не привносят большей безопасности, стабильности, ясности. Я имею в виду, если расследование возглавляет не обладающая большим доверием в сейме Агне Ширинскене», – сказал Г. Ландсбергис.

Он напомнил, что выдвигал предложение учредить институт омбудсмена по разведке. 

«И этот вопрос мог бы расследовать новый омбудсмен», –  сказал он.

Между тем, Р. Карбаускис сказал, что кандидатура Д. Яунишкиса не рассматривалась, и он ее никак не оценивает. 

«Я считаю, что комитет (КНБО) делает свое дело, выводы будут заявлены. Это, скорее всего, определит подход», – сказал он.

Срок полномочий нынешнего директора ДГБ истекает в апреле. Главу департамента на пятилетний срок полномочий назначение и увольняет президент с одобрения сейма. 

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