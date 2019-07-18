С. Сквярнялис обещает налоги на недвижимость и неэкологичные автомобили

Фото из открытых источников

🔊 Воспроизвести

Избежать новых налогов и повышения их прогрессивности Литве не удастся, говорит временный премьер. По словам Саулюса Сквярнялиса, обсуждается возможность введения налогов на недвижимое имущество и неэкологичные автомобили.

«То, что запланировано и планируется, если говорить о, наверное, более высокой прогрессивности налогов, то нечего скрывать, нет дискуссии, по сути нам придется принимать решения, что связано с налогами, которые напрямую не влияют на нашу фискальную дисциплину и траты – то есть, налоги на недвижимое имущество, экологические, связанные с областью транспорта налоги», – сказал в четверг в сейме временный глава кабмина после того, как президент Гитанас Науседа представил его кандидатуру в премьеры.

По словам премьера, это будут скорее поощрительные меры, генерирующие больше доходов для госбюджета: «Будет ли это налог, или сбор, это уже детали. Нам неизбежно придется сделать эти шаги».

Глава самой многочисленной фракции «аграриев» в сейме Рамунас Карбаускис еще в начале июня говорил, что ни всеобщего налога на недвижимость, ни налога на неэкологичные автомобили в стране не будет, так как для жителей они станут чрезмерным бременем.

Расширить налогообложение недвижимости Литву уже не один год призывают Международный валютный фонд (МВФ) и Еврокомиссия (ЕК), повысить тариф налога на недвижимость для населения предлагала и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Правительство в прошлом году внесло предложение обложить налогом с тарифом 0,3% второе жилье, однако одобрения в сейме это предложение не нашло.

Международные организации не один год предлагают Литве ввести и налога на неэкологичные транспортные средства.

сть введения налогов на недвижимое имущество и неэкологичные автомобили.

«То, что запланировано и планируется, если говорить о, наверное, более высокой прогрессивности налогов, то нечего скрывать, нет дискуссии, по сути нам придется принимать решения, что связано с налогами, которые напрямую не влияют на нашу фискальную дисциплину и траты – то есть, налоги на недвижимое имущество, экологические, связанные с областью транспорта налоги», – сказал в четверг в сейме временный глава кабмина после того, как президент Гитанас Науседа представил его кандидатуру в премьеры.

По словам премьера, это будут скорее поощрительные меры, генерирующие больше доходов для госбюджета: «Будет ли это налог, или сбор, это уже детали. Нам неизбежно придется сделать эти шаги».

Глава самой многочисленной фракции «аграриев» в сейме Рамунас Карбаускис еще в начале июня говорил, что ни всеобщего налога на недвижимость, ни налога на неэкологичные автомобили в стране не будет, так как для жителей они станут чрезмерным бременем.

Расширить налогообложение недвижимости Литву уже не один год призывают Международный валютный фонд (МВФ) и Еврокомиссия (ЕК), повысить тариф налога на недвижимость для населения предлагала и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Правительство в прошлом году внесло предложение обложить налогом с тарифом 0,3% второе жилье, однако одобрения в сейме это предложение не нашло.

Международные организации не один год предлагают Литве ввести и налога на неэкологичные транспортные средства.

BNS