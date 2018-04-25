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С. Сквярнялис предлагает паузу в общественной жизни: продлить каникулы в школах

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Чтобы обуздать распространение коронавируса, литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис предлагает взять двухнедельную паузу в общественной жизни: в школах на неделю продлить каникулы, а жителей просить избегать мероприятий, соблюдать меры безопасности. 

Он подтвердил, что вопрос о продлении школьных каникул в среду рассмотрит правительство. Обычно каникулы начинаюися с 26 октября и продолжаются неделю, однако их будет предложено продлить до двух недель. 

Между тем о других ограничениях, вероятном введении карантина в отдельных самоуправлениях С. Сквярнялис говорил с осторожностью, отметив, что должно хватить рекомендаций. Он полагает, что ситуацию можно взять под контроль в течение двух недель, соблюдая дистанцию, используя маски, избегая необязательных массовых мероприятий.   

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Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига подтвердил журналистам в сейме, что на этой неделе планируется пересмотреть и порядок организации мероприятий, однако не конкретизировал, какие меры рассматриваются. 

Премьер также выразил надежду, что вводить обязательный карантин в отдельных самоуправлениях против их воли не придется. 

С. Сквярнялис сказал, что по уровню риска распространения вируса самоуправления планируется разделить на три группы, и пока в группе по угрожающему характеру ситуации находится ококло 20 самоуправлений. 

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