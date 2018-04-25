С. Сквярнялис предлагает паузу в общественной жизни: продлить каникулы в школах

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Чтобы обуздать распространение коронавируса, литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис предлагает взять двухнедельную паузу в общественной жизни: в школах на неделю продлить каникулы, а жителей просить избегать мероприятий, соблюдать меры безопасности.

Он подтвердил, что вопрос о продлении школьных каникул в среду рассмотрит правительство. Обычно каникулы начинаюися с 26 октября и продолжаются неделю, однако их будет предложено продлить до двух недель.

Между тем о других ограничениях, вероятном введении карантина в отдельных самоуправлениях С. Сквярнялис говорил с осторожностью, отметив, что должно хватить рекомендаций. Он полагает, что ситуацию можно взять под контроль в течение двух недель, соблюдая дистанцию, используя маски, избегая необязательных массовых мероприятий.