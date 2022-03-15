С улучшением ситуации с коронавирусом откажутся от остальных ограничений — Шимоните

«Мы пока не можем сказать, что тенденция сокращения случаев очень явная. (…) Сейчас падение приостановилось, в лучшем случае ситуацию можно оценить как стабильную и не ухудшающуюся», — сказала Шимоните.

По ее словам, самые отрадные данные приходят из реанимационных отделений: «Мы видим цифры, которых не видели уже полгода, может, даже больше».

По данным Департамента статистики, в настоящее время в больницах проходят лечение 1378 пациентов с COVID-19, из них 63 — в реанимации.

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