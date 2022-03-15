С улучшением ситуации с коронавирусом откажутся от остальных ограничений — Шимоните

Если ситуация с уровнем заболеваемости коронавирусом в стране продолжит улучшаться, правительство откажется от оставшихся ограничений, связанных с пандемией, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
«Если эти тенденции сохранятся, то правительство рассмотрит последние ограничения по кокоронавирусу, которые все еще действуют», — заявила премьер во вторник журналистам в Сейме.
Пока в стране остается требование носить медицинские маски или респираторы в магазинах, местах оказания услуг и другие рекомендации.
«Мы пока не можем сказать, что тенденция сокращения случаев очень явная. (…) Сейчас падение приостановилось, в лучшем случае ситуацию можно оценить как стабильную и не ухудшающуюся», — сказала Шимоните.
По ее словам, самые отрадные данные приходят из реанимационных отделений: «Мы видим цифры, которых не видели уже полгода, может, даже больше».
По данным Департамента статистики, в настоящее время в больницах проходят лечение 1378 пациентов с COVID-19, из них 63 — в реанимации.
*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено