Санду назвала главной задачей возвращение в страну граждан Молдавии

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Президент Молдавии Майя Санду на праздновании 30-летия независимости республики назвала главной задачей властей создание условий для возвращения в страну уехавших из нее граждан, пишет ТАСС.

«Сейчас главная цель — вернуть домой граждан Молдавии, которые были вынуждены уехать в поисках лучшей жизни», — сказала Санду, открывая торжества. При этом она отметила, что главный путь развития для страны — евроинтеграция, которая, по ее словам, не мешает сотрудничать с другими странами.

Президент пообещала перестроить страну, сделав ставку на ее главный ресурс, — людей. «Правительство предложит новый проект страны, мы предлагаем работать вместе, у нас есть возможность вместе реализовать проект очистки государственных институтов от коррупции, мы построим настоящее правовое государство, научимся уважать закон», — сказала она. По ее словам, основные инвестиции будут направлены в образование и инфраструктуру, создание рабочих мест и подъем экономики.