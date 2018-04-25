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TOP,Сегодня в мире

СБ ООН соберется для обсуждения заявления США по поселениям

Photo by WordRidden on Foter.com / CC BY

20 ноября состоится специальное заседание Совета безопасности ООН, посвященное последним событиям на Ближнем Востоке, в том числе заявлению госсекретаря США Майка Помпео.

О проведении специального заседания стало известно после того, как Помпео объявил об изменении позиции нынешней администрации Белого дома к проблеме израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. США больше не считают, что строительство поселений является нарушением норм международного права.

Photo by Gage Skidmore on Foter.com / CC BY-SA

Помпео также заявил, что новое решение США относительно поселений Израиля на оккупированных палестинских территориях не предопределяет окончательный статус Западного берега реки Иордан. «Об этом должны договориться путем переговоров израильтяне и палестинцы», — сказал руководитель внешнеполитического ведомства США.

Касаясь вопроса израильских поселений на Западном берегу реки Иордан, Помпео заверил, что данный шаг Вашингтона не следует рассматривать как некий политический сигнал кому бы то ни было. Кроме того, он заявил, что нынешние действия США будут только способствовать урегулированию палестино-израильского конфликта.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац поприветствовал заявление Помпео и поблагодарил администрацию Трампа «за последовательную и стойкую поддержку Израиля».

В свою очередь, официальный представитель президента Палестины Набиль Абу Рудейна сказал, что Белый дом не уполномочен отменять международные резолюции, которые касаются поселений на Западном берегу реки Иордан. По его словам, администрация США «потеряла всякий авторитет» и больше не играет никакой роли в мирном процессе на Ближнем Востоке. 

В ЕС также продолжают считать поселения незаконными и призвали Израиль «прекратить любую поселенческую деятельность в соответствии с его обязательствами в качестве оккупирующей державы». Об этом говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини.

Фото www.facebook.com

В МИД РФ, в свою очередь, заявили, что позиция России по вопросу поселений остается неизменной. Россия последовательно выступает с поддержкой необходимости комплексного политического решения палестино-израильского конфликта на основе концепции создания двух государств для двух народов в границах 1967 года. В МИД РФ неоднократно заявляли, что единственным путем урегулирования противоречий между сторонами могут стать прямые переговоры между израильтянами и палестинцами.

NEWSru.com

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