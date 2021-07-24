Сделка Linas Agro и KG Group создаст противовес польским птицефабрикам Польши — аналитик

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

После того, как компания сельскохозяйственных инвестиций Linas Agro Group на прошлой неделе купила контролируемую Таутвидасом Барштисом группу по переработке сельхозпродукции и производству продуктов питания KG Group, Linas Agro сможет эффективнее конкурировать на рынках Балтийских и Северных стран, где активно действуют и переработчики соседней Польши, утверждает экономист SEB.

Между тем представители фермеров говорят, что видят в связи со сделкой и преимущества, и риски, особенно на рынке торговли удобрениями и пестицидами. На рынке торговли зерном особых изменений не ожидается, между тем в птицеводстве ожидаются положительные перемены.

По словам экономиста SEB Тадаса Повилаускаса, сделка Linas Agro Group и KG group позволит создать противовес польским переработчикам, особенно птицеводческим компаниям.

«Для нас очевидным конкурентом, особенно в птицеводческом секторе, является Польша. Рядом с нами находится крупнейшее в Евросоюзе (ЕС) хозяйство, занимающееся птицеводством, и здесь литовцам, желающим сохранить свой рынок или расти в Северных странах, бесконечно трудно. Эта сделка очень рациональная и просчитанная, чтобы расти и искать взаимную синергию деятельности», — сказал BNS Т. Повилаускас.

По его словам, сделка Linas Agro Group и KG group также рациональна и с расчетом на будущее.

«Нужно оценивать не только то, что есть сейчас, но и что будет через несколько лет. Сельхозсектор Литвы будет продолжать укрупняться, проводимая ЕС политика в сфере климатических изменений тоже потребует немало средств, не только производителям, но и переработчикам предстоит немало инвестиций, а чем ты крупнее, тем легче и эффективнее ты можешь это сделать», — сказал Т. Повилаускас.

Литовская ассоциация зерноводов провела в связи со сделкой опрос своих членов — немалая часть фермеров усматривает угрозы снижения конкуренции в секторе, часть никаких проблем не видит.

«Была группа земледельцев, которая видела больше рисков в концентрации, чем пользы», — сказал BNS глава администрации ассоциации Игнас Янкаускас.

«Несмотря на то, что предприятие после объединения утверждало, что и фермерам будет переведена какая-то выгода, мы на это не слишком надеемся, потому что знаем, что это субъект бизнеса, они эту дополнительную выгоду переведут на свои счета, а не на счета фермеров», — добавил он.

И. Янкаускас надеется, что цены на зерно не изменятся, потому что они регулируются на бирже. Однако в торговле удобрениями и пестицидами сделка Linas Agro Group и KG group может скорректировать цены.

Между тем глава Литовской ассоциации птицеводства видит преимущества в связи с этой сделкой. По словам Витаутаса Тевялиса, сектор станет конкурентоспособнее, возрастет переговорный потенциал, улучшатся условия для фермеров.

Linas Agro Group в минувший четверг завершила сделку по приобретению KG Group, в результате которой приобрела контрольные пакеты акций в трех предприятиях птицеводства, по переработке зерна, производству муки и других продуктов.

Группа прогнозирует, что после сделки ее годовая выручка может составить порядка 1,3 млрд евро, EBITDA – 50-60 млн евро, число работников увеличится с 2,1 тыс. до 6 тыс.

Акции Linas Agro Group котируются в Официальном списке Вильнюсской биржи Nasdaq.