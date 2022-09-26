Сегодня в Латвии развернут ракетные системы HIMARS

В понедельник на Спилвском аэродроме и в Лиепайском аэропорту будут продемонстрированы высокомобильные реактивные артиллерийские системы HIMARS, сообщили агентству LЕТА в Минобороны.
По запросу Национальных вооруженных сил (НВС) в Латвии пройдут тренировочные учения по доставке и развертыванию систем HIMARS самолетами MC-130J Commando II сил специальных операций США в Европе.
Цель учений — продемонстрировать совместные действия НВС и вооруженных сил США по обнаружению и идентификации латвийской стороной целей и обеспечению огневой поддержки американской стороной.
За ходом учений на аэродроме Спилве будут наблюдать министр обороны Артис Пабрикс, командующий НВС Леонид Калниньш и посол США в Латвии Джон Карвайл.
После приземления самолета в Лиепайском аэропорту системы HIMARS будут доставлены на военный полигон «Шкеде» в Вергальской волости для проведения учебных стрельб ракетами по целям в эксклюзивной экономической зоне Латвии в Балтийском море.
HIMARS — высокоточные ракетно-артиллерийские системы с дальностью стрельбы около 300 километров. В сентябре и октябре НВС проводят интенсивный цикл военных учений с участием подразделений союзников по НАТО.freecity.lv