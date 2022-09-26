Сегодня в Латвии развернут ракетные системы HIMARS

Фото: U.S. Army photo by Capt. Angelo Mejia, 5th Mobile Public Affairs Detachment/Public domain

В понедельник на Спилвском аэродроме и в Лиепайском аэропорту будут продемонстрированы высокомобильные реактивные артиллерийские системы HIMARS, сообщили агентству LЕТА в Минобороны.

По запросу Национальных вооруженных сил (НВС) в Латвии пройдут тренировочные учения по доставке и развертыванию систем HIMARS самолетами MC-130J Commando II сил специальных операций США в Европе.